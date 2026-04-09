Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει την απόσυρση μέρους των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει μέρος των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, ο Τραμπ, εκνευρισμένος από την αποτυχία των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ και οργισμένος επειδή τα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας δεν έχουν προχωρήσει, συζήτησε με συμβούλους του το ενδεχόμενο απομάκρυνσης ορισμένων αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Ακόμα δεν φαίνεαι να έχει ληφθεί κάποια απόφαση και ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια για μείωση στρατευμάτων στην Ευρώπη, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ωστόσο, οι ίδιες οι συζητήσεις υπογραμμίζουν πόσο έντονα έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και των ευρωπαϊκών συμμάχων του ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες.

Υποδηλώνουν επίσης ότι η επίσκεψη στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δεν κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τις διατλαντικές σχέσεις, οι οποίες βρίσκονται, κατά πολλούς, στο χαμηλότερο σημείο τους από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949.

Οι ΗΠΑ έχουν επί του παρόντος περισσότερους από 80.000 στρατιώτες στην Ευρώπη και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότεροι από 30.000 από αυτούς τους στρατιώτες βρίσκονται στη Γερμανία, ενώ μεγάλος αριθμός στρατιωτών βρίσκεται και στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.