Τραμπ για Ιράν: Είμαστε κοντά σε συμφωνία, άλλα λένε δημόσια και άλλα στις συνομιλίες μαζί μας -Χαμενεΐ, «οι εισβολείς δεν θα μείνουν ατιμώρητοι»

Η Χεζμπολάχ καλεί εξάλλου την κυβέρνηση του Λιβάνου να θέσει την κατάπαυση του πυρός «ως προϋπόθεση προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια», πρόσθεσε.

«Επαναλαμβάνουμε ότι απορρίπτουμε οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ του Λιβάνου και του ισραηλινού εχθρού. Παραμένουμε δεσμευμένοι στις εθνικές αρχές, με κυριότερες την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την παύση των εχθροπραξιών και την επιστροφή των κατοίκων στα χωριά και τις πόλεις τους», ανέφερε ο Αλί Φαγιάντ σε μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην οργάνωση.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις συνομιλίες Ένας βουλευτής της Χεζμπολάχ επανέλαβε ωστόσο ότι η οργάνωση απορρίπτει οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γεσιέλ Λέιτερ, θα είναι ο επικεφαλής των διαπραγματευτών για την ισραηλινή πλευρά.

«Οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ», που έχει δεσμευτεί να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση του Λιβάνου και «την εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων» μεταξύ των δύο χωρών που, τεχνικά, βρίσκονται πάντα σε εμπόλεμη κατάσταση, πρόσθεσε.

Αμεσες διαπραγματεύσεις Μετά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε να ξεκινήσουν «άμεσες διαπραγματεύσεις» με τη Βηρυτό, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει εδώ και δεκαετίες.

Στη Βηρυτό, όπου οι διασώστες αναζητούν ακόμη θύματα στα συντρίμμια, οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς της M.Τετάρτης ξεπέρασαν τους 300.

Ο Λίβανος, που είχε προτείνει την έναρξη συνομιλιών από τις 9 Μαρτίου «θέλει κατάπαυση του πυρός πριν» ξεκινήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος.

«Επέμεινα ότι η προσωρινή εκεχειρία με το Ιράν δεν πρέπει να περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ και να συνεχίσουμε να τους χτυπάμε δυναμικά», δήλωσε ο Νετανιάχου την Μ.Τετάρτη, λέγοντας ότι η «βαθιά φιλία» μεταξύ της κυβέρνησης του Ισραήλ και του Τραμπ «αλλάζει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής».

Ο Νετανιάχου δεν έχει δείξει ότι είναι έτοιμος να μειώσει τις επιθέσεις, αν και την Πέμπτη δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει «άμεσες διαπραγματεύσεις» με τον Λίβανο.

«Μίλησα με τον Μπίμπι και θα το περιορίσει. Απλώς νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο χαμηλών τόνων», είπε ο Τραμπ. Ο Βανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουγγαρία την Τετάρτη, χρησιμοποίησε παρόμοια ρητορική, λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί μπορεί να «συγκρατηθούν λίγο» στην επίθεση στον Λίβανο.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε αυτή τη συζήτηση στο NBC News, λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί «περιορίζουν» τις επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τετάρτη, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις για να διασφαλίσει την επιτυχία των επερχόμενων διαπραγματεύσεων, δήλωσε στο NBC News ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δείχνει ακόμη εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσεις σε όλο τον νότιο Λίβανο, όπου εδρεύει η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ.

«Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα είναι πολύ επώδυνο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι ηγέτες του Ιράν «μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρισκόμαστε σε μια συνάντηση από ό,τι στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης. «Συμφωνούν σε όλα τα πράγματα στα οποία πρέπει να συμφωνήσουν. Θυμηθείτε, έχουν κατακτηθεί. Δεν έχουν στρατό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News την Μ. Πέμπτη (9/4) «πολύ αισιόδοξος» ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είναι εφικτή, καθώς μια διπλωματική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ετοιμαζόταν να μεταβεί στο Πακιστάν για τις κρίσιμες συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Χαμενεϊ: "Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε από τα δικαιώματά μας"

«Το Ιράν δεν επιθυμεί πόλεμο, αλλά δεν θα υποχωρήσει από τα δικαιώματά του», δήλωσε ο Ανώτατος Θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, σε νέο του μήνυμα.

«Το ηρωικό έθνος του Ιράν έχει αποδειχθεί νικητής σε αυτό το πεδίο μάχης. Σήμερα, το Ιράν βρίσκεται στην αρχή της ανάδειξής του ως μεγάλη δύναμη», τόνισε ο Χαμενεϊ, προσθέτοντας πως «δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους τους εγκληματίες που επιτέθηκαν στη χώρα μας».

Ο Ανώτατος Θρησκευτικός ηγέτης επισήμανε επίσης ότι η Τεχεράνη θα απαιτήσει αποζημίωση «για κάθε ζημιά και το τίμημα του αίματος των μαρτύρων μας».

Η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που ανακοινώθηκε το βράδυ της Μ. Τρίτης, κρατιέται από μια κλωστή, και το Σάββατο, οι δυο πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε βασικά ζητήματα, παρόλο που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι προτάσεις που παρουσίασε η Τεχεράνη αποτελούν “βάση” για συζήτηση.

Οι θέσεις ΗΠΑ και Ιράν

Μια ιρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες βασισμένες σε ένα σχέδιο 10 σημείων, το οποίο παρουσιάζει ελάχιστα κοινά στοιχεία με ένα σχέδιο 15 σημείων που είχε προτείνει προηγουμένως η Ουάσινγκτον.

Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχουν σημαντικά χάσματα που πρέπει να γεφυρωθούν.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρει το Reuters, η πρόταση του Ιράν περιλαμβάνει αίτημα για εμπλουτισμό ουρανίου, κάτι που η Ουάσινγκτον έχει ήδη απορρίψει, με τον Τραμπ να επιμένει ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Παράλληλα, τα 10 σημεία της ιρανικής πρότασης δεν θίγουν καθόλου το ζήτημα των πυραυλικών δυνατοτήτων της χώρας, για τις οποίες τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι πρέπει να περιοριστούν δραστικά.

Η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι το ισχυρό πυραυλικό της οπλοστάσιο δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αν και δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό έχει απομείνει μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με έναν Πακιστανό αξιωματούχο στην περιοχή, το Ιράν θα μπορούσε να καταφέρει να εξασφαλίσει αρκετές από τις απαιτήσεις του —με έμφαση στην ανοικοδόμηση, τις αποζημιώσεις και την άρση των κυρώσεων— αλλά δεν θα πρέπει να αναμένει συμφωνία στο θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου.

Οι προηγούμενες συνομιλίες είχαν επικεντρωθεί στο πυρηνικό πρόγραμμα και στους πυραύλους του Ιράν. Πλέον, όμως, αυτά τα ζητήματα έχουν επισκιαστεί από την τύχη των Στενών του Ορμούζ, ενός στρατηγικού περάσματος από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το ουσιαστικό κλείσιμο αυτής της θαλάσσιας οδού από το Ιράν από την αρχή του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Η Τεχεράνη έχει αφήσει να εννοηθεί ότι, στο πλαίσιο μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, θα επιδιώξει να επιβάλει τέλος διέλευσης για τα πλοία που περνούν από τα Στενά.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα προκαλέσει καταστροφικά πλήγματα στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός και στην επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν έχει άρει τον αποκλεισμό των Στενών, ο οποίος έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία στην ιστορία.

Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Λίβανο.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η Ουάσινγκτον έχει συμφωνήσει να αποδεχτεί το ιρανικό σχέδιο των 10 σημείων και ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, κατ’ αρχήν, δεσμευτεί» στα εξής:

μη επιθετικότητα,

συνέχιση του ιρανικού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ,

αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου,

άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων,

κατάργηση όλων των αποφάσεων που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας,

απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή,

και παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης στον Λίβανο.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η πρόταση 15 σημείων του Τραμπ —η οποία είχε σταλεί στο Ιράν μέσω του Πακιστάν— προέβλεπε την απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, τη διακοπή του εμπλουτισμού, τον περιορισμό του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος και τη διακοπή χρηματοδότησης προς περιφερειακούς συμμάχους.

Καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή μέχρι να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ενώ έχει προειδοποιήσει για σοβαρή κλιμάκωση των συγκρούσεων σε περίπτωση αποτυχίας.

Ποιες είναι οι πιθανότητες για μια διαρκή συμφωνία

Παρόλο που ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει τους στόχους τους, στην πραγματικότητα η Ουάσινγκτον δεν κατάφερε να επιτύχει όσα είχε θέσει ως στόχο στην αρχή του πολέμου: να εξαλείψει την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται στους γείτονές του, να καταστρέψει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να δημιουργήσει συνθήκες που θα διευκόλυναν τους Ιρανούς να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους.

Το Ιράν, από την πλευρά του, είναι απίθανο να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις σε αυτά τα ζητήματα και έχει δείξει ότι μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με υπομονή, αξιοποιώντας τα Στενά του Ορμούζ ως οικονομικό μοχλό πίεσης απέναντι σε έναν αντίπαλο με ανώτερη στρατιωτική ισχύ.

Η θέση του Ισραήλ

Το Ισραήλ, το οποίο παράλληλα πλήττει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο —σύμμαχο του Ιράν— θεωρεί την Τεχεράνη υπαρξιακή απειλή.

Ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιθυμεί αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αν και κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πιθανότατα χερσαία στρατιωτική επέμβαση και δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα οδηγούσε σε σταθερότητα.

Το ζήτημα του κατά πόσο η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει και τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο τριβής που απειλεί την εκεχειρία.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ υποστηρίζουν ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έχει δηλώσει ότι η παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο.

Ωστόσο, βουλευτής της Χεζμπολάχ επανέλαβε ότι η οργάνωση απορρίπτει οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση με το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, ο Αλί Φαγιάντ, δήλωσε ότι η οργάνωση έχει απορρίψει τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση θα πρέπει να απαιτήσει την κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση πριν γίνουν οποιαδήποτε περαιτέρω βήματα.

Ο Φαγιάντ πρόσθεσε ότι η θέση της λιβανέζικης κυβέρνησης θα πρέπει επίσης να δίνει προτεραιότητα στην απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από λιβανικό έδαφος και στην επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους.