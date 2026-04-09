Μέση Ανατολή - Νετανιάχου: Το Ισραήλ θέλει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και την επίτευξη ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

«Λόγω των επανειλημμένων αιτημάτων του Λιβάνου για έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Νετανιάχου .

«Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».