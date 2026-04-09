ΔΝΤ: Ο πόλεμος τροφοδοτεί πείνα, ελλείψεις και νέο κύμα πληθωρισμού

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι η παγκόσμια επισιτιστική κρίση επιδεινώνεται ραγδαία, ενώ οι επιπτώσεις του πολέμου συνεχίζουν να πιέζουν τις οικονομίες διεθνώς.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, άλλοι 45 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν περιέλθει σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων αντιμετωπίζουν πείνα σε πάνω από 360 εκατομμύρια.

Η Γκεοργκίεβα κάλεσε όλες τις χώρες να απορρίψουν εξαγωγικούς περιορισμούς και ελέγχους τιμών, προειδοποιώντας ότι τέτοια μέτρα «μπορούν να αποσταθεροποιήσουν ακόμη περισσότερο τις παγκόσμιες συνθήκες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να είναι έτοιμες να αυξήσουν τα επιτόκια εάν οι πληθωριστικές προσδοκίες αρχίσουν να «ξεκολλούν» από τον στόχο, δημιουργώντας κίνδυνο πληθωριστικής δίνης. Προειδοποίησε επίσης ότι η χρήση δημοσιονομικών πακέτων με νέο χρέος θα επιβαρύνει περαιτέρω τη νομισματική πολιτική.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε ότι το σοκ από τον πόλεμο θα συνεχίσει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, με κλεισίματα διυλιστηρίων, ελλείψεις προϊόντων και πιέσεις στις τιμές. Όπως είπε, οι βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες έχουν ήδη αυξηθεί, αν και οι μακροπρόθεσμες παραμένουν σταθερές.