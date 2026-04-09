Πάτρα: Τι συμβαίνει με τους φουσκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΠ στο Μπεγουλάκι;

Ανησυχία έχει προκληθεί σε αρκετούς κατοίκους της περιοχής του Μπεγουλακίου, στην Πάτρα, εξαιτίας των εκκαθαριστικών λογαριασμών ύδρευσης που εξέδωσε η ΔΕΥΑΠ και τους έλαβαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Πολλοί από αυτούς εξέφρασαν την έκπληξη και την αγανάκτησή τους, καθώς τα ποσά που κλήθηκαν να πληρώσουν ξεπερνούν τα 80 ευρώ, αριθμός που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση με τις συνηθισμένες χρεώσεις.

Κάτοικοι που επικοινώνησαν με το thebest.gr ζήτησαν διευκρινίσεις και εξηγήσεις για τις αυξημένες χρεώσεις. Σε απάντηση των ερωτημάτων αυτών, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Διονύσης Κλάδης, λέει ότι δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή στην τιμολογιακή πολιτική της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υψηλοί λογαριασμοί στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων εξηγούνται από συγκεκριμένες αιτίες, όπως αφανείς ή εμφανείς διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο των κατοικιών -όπως καζανάκια, βρύσες ή αποσκληρυντές νερού-, αυξημένη κατανάλωση νερού κατά την αντίστοιχη περίοδο, καθώς και πιθανά λάθη στην ένδειξη του μετρητή.

Ο κ. Κλάδης κάλεσε όλους τους δημότες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με ασυνήθιστα υψηλές χρεώσεις να απευθυνθούν στη ΔΕΥΑΠ, ώστε να διερευνηθεί διεξοδικά η κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να βρεθεί η κατάλληλη λύση.