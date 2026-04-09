Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Καθυστερήσεις και αδυναμία υλοποίησης του "Σπιτιού του Παιδιού" στην Πάτρα»

Με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος αναδεικνύει τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στη δημιουργία «Σπιτιού του Παιδιού» στην Πάτρα, όπως επισημαίνει.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Τα «Σπίτια του Παιδιού» αποτελούν εξειδικευμένες δομές που διασφαλίζουν ότι τα παιδιά καταθέτουν σε ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, εκτός δικαστικών αιθουσών, από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες και με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων καταγραφής. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η δευτερογενής θυματοποίηση και παρέχεται ολιστική υποστήριξη (ιατρική, ψυχολογική και νομική) τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους.

Σήμερα, τέτοιες δομές λειτουργούν σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη ενώ η επέκτασή τους στην περιφέρεια αποτελεί αναγκαίο βήμα για την ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών σε υπηρεσίες προστασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η δημιουργία «Σπιτιού του Παιδιού» στην Πάτρα, στην οικία Σώκαρη που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υλοποίησης. Ενώ πέρσι είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η προώθηση του έργου, με νεότερες δηλώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η ανακαίνιση του συγκεκριμένου κτιρίου κρίνεται πλέον ιδιαίτερα δαπανηρή και οικονομικά ασύμφορη, με αποτέλεσμα το έργο να βρίσκεται ουσιαστικά «στον πάγο», ακυρώνοντας ουσιαστικά την υλοποίηση της δομής στην Πάτρα.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς στερεί από τη Δυτική Ελλάδα μια κρίσιμη υποδομή παιδικής προστασίας, την ώρα που η ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες είναι αυξανόμενη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία από τα νοσοκομεία της Πάτρας, μόνο σε ένα έτος 93 κακοποιημένα παιδιά φιλοξενήθηκαν στο Καραμανδάνειο, 13 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ενώ καταγράφηκαν ακόμη 59 περιστατικά κακοποίησης, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά να παραμένουν για μήνες σε νοσοκομειακές δομές ελλείψει κατάλληλων υποδομών.

Επειδή η προστασία των ανηλίκων θυμάτων κακοποίησης και ιδίως σεξουαλικής βίας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας και βασικό δείκτη κράτους δικαίου,

Επειδή η επιλογή εγκατάλειψης ή καθυστέρησης του έργου λόγω κόστους δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τα κακοποιημένα παιδιά στην Δυτική Ελλάδα σχετικά με την πρόσβασή τους σε ασφαλείς συνθήκες κατάθεσης και εξειδικευμένη υποστήριξης,

Επειδή η δημιουργία δομής είναι επείγουσα λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των παιδιών-θυμάτων κακοποίησης στην Δυτική Ελλάδα,

Επειδή τα νοσοκομεία στην Πάτρα καλούνται να καλύψουν το κενό που υπάρχει σε δομές, φιλοξενώντας επί μήνες και χρόνια παιδιά σε παιδιατρικές κλινικές με επιπτώσεις τόσο στην ψυχική υγεία των παιδιών όσο και στην ήδη βεβαρημένη λειτουργία των νοσοκομείων.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση του σχεδιασμού για τη δημιουργία «Σπιτιού του Παιδιού» στην Πάτρα;

2. Υπάρχει εναλλακτικός σχεδιασμός για τη χωροθέτηση της δομής σε άλλο ακίνητο στην Πάτρα;

3. Ποιο είναι το συνολικό χρονοδιάγραμμα για την ίδρυση και λειτουργία του «Σπιτιού του Παιδιού» στην Πάτρα;

4. Πώς διασφαλίζει το Υπουργείο την επέκταση του θεσμού των «Σπιτιών του Παιδιού» σε όλη τη χώρα, ώστε να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση για όλα τα παιδιά-θύματα κακοποίησης;