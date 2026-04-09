Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή την Τετάρτη 15 Απριλίου

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, στο κτίριο Λαδόπουλου, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

1) 1) Κατακύρωση του από 19-03-2026 πρακτικού δημοπρασίας οικονομικών προσφορών, που αφορά στη εκμίσθωση ισόγειου χώρου εντός του Α΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου, για να λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Α΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου, για τις τελετές που πραγματοποιούνται εκεί (κηδείες, μνημόσυνα θρησκευτικού ή πολιτικού χαρακτήρα) και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εκμίσθωσης (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος- Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

2) Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και αιτούντων δημοτών και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.290,00€ σε βάρος του ΑΛΕ 035-2390503006 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

3) Εξειδίκευση πιστώσεων της Δ.νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, για υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την πρόληψη πυρκαγιών σε ιδιωτικά οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες τους, τον καθαρισμό των παραλιών και τον τεμαχισμό - θρυμματισμό κλαδιών και χόρτων που αποτίθενται σε κοινόχρηστους χώρους (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

4) Κοπή δύο (2) δέντρων (πεύκων), που φύονται στον αύλειο χώρο του Β΄ Δημοτικού Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού, στην οδό Ανδρούτσου 27Α στο Βλατερό (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

5) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων στην 5η Συνάντηση Εταίρων του Έργου NBS4RESILIENCE του Προγ/τος INTERREG VI-B IPA Adriatic Ionian IPA ADRION 220, από 04 έως 07/05/2026 στη Νάπολη και Rionero in Vulture (Ιταλία) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

6) Εξειδίκευση πιστώσεων για Προμήθειες και Υπηρεσίες απαραίτητες για τη λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας προς πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών (εισηγητής: Α. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα - Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας)

7) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

8) Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ CAMPING ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» προϋπολογισμού 1.701.612,90€ (πλέον ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

9) Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πατρέων, Κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ» και Πανεπιστημίου Πατρών, για την ανακατασκευή του ακινήτου επί της οδού Μαιζώνος 16 και Γκότση στην Πάτρα (πρώην Φωλιά του παιδιού), ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ» (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

10) Αποδοχή οικονομικής δωρεάς της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η) προς το Δήμο Πατρέων, που αφορά στη χρηματοδότηση προμήθειας κερκίδων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων στην Πλαζ και στις Θερινές Κατασκηνώσεις, για τη διενέργεια αθλητικών αγώνων (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

11) Έγκριση του από 03-04-2026 Πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά στην: α) Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης των «προσωρινών αναδόχων» και β) Ανάδειξη «οριστικών αναδόχων» του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της αριθ. 01/2025 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας και ειδών του εικαστικού εργαστηρίου για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 91.473,87€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου - Αρμ. Δ/ντρια)

12) Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής του Δήμου Πατρέων για το έτος 2026 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου - Αρμ. Δ/ντρια)