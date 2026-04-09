Fuel Pass: Πληρώθηκαν οι πρώτοι- Γιατί αρκετοί είδαν το μήνυμα «συμπληρώστε το email σας στο ΕΜΕπ»

Μετ’ εμποδίων εξελίσσεται η διαδικασία των αιτήσεων για τη επιδότηση αγοράς καυσίμων Fuel Pass.

Η υποβολή για ΑΦΜ που λήγουν σε 4,5,6 και 7 συνεχίστηκε χθες χωρίς τα σοβαρά προβλήματα των προηγούμενων ημερών στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με τον αριθμό των αιτήσεων να έχει ξεπεράσει τις 800.00.

Σειρά παίρνουν σήμερα όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 ή 0.

Από χθες μάλιστα πληρώθηκαν ήδη και δικαιούχοι που, παρά τα προβλήματα, κατάφεραν να κάνουν πρώτοι αίτηση, από την Μεγάλη Δευτέρα που άνοιξε η πλατφόρμα.

Ωστόσο ανέκυψαν νέα πρόβλήματα. Πολλοί που πέρασαν σχετικά ανώδυνα χθές την «πίστα» της πλατφόρμας των αιτήσεων… κόλλησαν στην επόμενη: στη διαδικασία ταυτοποίησης στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) που δεν τους αφήνει να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ (ή και εκατοντάδες χιλιάδες ενδεχομένως) οι οποίοι δεν είχαν πλήρως ενημερωμένα τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο. Για λόγους ταυτοποίησης, προκειμένου να μην εισπράξουν τρίτα πρόσωπα την επιδότηση, ζητείται από τους δικαιούχους να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία και το email τους, αν δεν το είχαν δηλώσει πριν τη διαδικασία.

Σε αυτούς εμφανίζεται ειδικό μήνυμα, πριν προχωρήσουν στη συμπλήρωση της Αίτησης.

Σε άλλους οι οδηγίες λένε «Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας στο ΕΜΕπ».