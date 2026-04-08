Πάτρα: Η απίστευτη στιγμή που ο υπερτυχερός του 1,2 εκατομμυρίου, ανακαλύπτει τι κρύβει το ΣΚΡΑΤΣ- Τι λέει ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου

Με μόλις 10 ευρώ, ένας Πατρινός άλλαξε για πάντα τη ζωή του, και σύμφωνα με όσους ήταν εκεί, δεν ήταν τύχη. Ήταν μοίρα. Ο λαχνός τον περίμενε. Εκείνος απλώς έτυχε να περάσει από εκεί.

Επισκεπτόμενος ένα κατάστημα της Allwyn για έναν συνηθισμένο λογαριασμό, ο άνδρας όση ώρα περίμενε στην ουρά, ζήτησε και πήρε έναν λαχνό ΣΚΡΑΤΣ αξίας 10 ευρώ, απλώς για να περάσει την ώρα του. Αυτή η αυθόρμητη κίνηση αποδείχθηκε η πιο καθοριστική στιγμή της ζωής του. Ο λαχνός του χάρισε εισόδημα 50.000 ευρώ τον μήνα για τα επόμενα δύο χρόνια, με το συνολικό κέρδος να αγγίζει το εντυπωσιακό ποσό του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου, Γιώργος Νταλάπας, περιέγραψε στο thebest.gr με κάθε λεπτομέρεια εκείνες τις στιγμές: «Τα χρήματα πραγματικά ήταν να πάνε σε αυτόν. Δεν είναι πελάτης του πρακτορείου μας και δεν μένει καν στη γειτονιά, αλλά στην άλλη άκρη της πόλης. Ήταν περαστικός και μπήκε να πληρώσει έναν λογαριασμό. Όση ώρα περίμενε, γιατί είχαμε κόσμο, πήρε έναν λαχνό για να περάσει την ώρα του».

Αυτό που ακολούθησε, όμως, δεν ήταν απλώς μια τυχαία κερδοφόρα στιγμή. «Αφού έξυσε τον λαχνό και είδε τα δύο σύμβολα, μας ρώτησε πώς κερδίζεις. Συνήθως οι πελάτες μας ρωτάνε αν έχουν κερδίσει, ακόμα και αν έχουν βρει ένα σύμβολο. Εμείς, από συνήθεια, του είπαμε ότι πρέπει να βρει δύο, και όταν μας είπε ότι τα έχει βρει, παγώσαμε όλοι. Ο ίδιος είχε αρχίσει να τρέμει, κανείς μας τα πρώτα λεπτά δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει. Μετά, όμως, επικράτησε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού».

Ο κ. Νταλάπας δεν διστάζει να μιλήσει για μοίρα. «Ακόμα ένα ευχάριστο είναι ότι πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, που η μοίρα τον διάλεξε. Λέω τον διάλεξε, γιατί τους λαχνούς τους δίνουμε με τη σειρά και ο συγκεκριμένος ήταν εκεί δύο μέρες, που σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο ήταν σαν να τον περίμενε».