Πάτρα: Όταν ψήνουν οι άλλοι αντί για σένα- Πού θα γυρίσουν πάνω από 100 σούβλες το Πάσχα- Πόσο κοστίζει

"Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα" και το έθιμο απαιτεί να γυρίσει η σούβλα. Πρωτίστως με τον οβελία και δευτερευόντως με το κοκορέτσι.

Ωστόσο αρκετοί είναι αυτοί που για μια σειρά λόγους, επιλέγουν να μην αναλάβουν να ψήσουν οι ίδιοι το αρνί τους και να το αναθέσουν σε φούρνους ή ψησταριές και να το παραλάβουν έτοιμο το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα.

Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα αυξημένο και φέτος αναφέρει μιλώντας στο thebest ο Κωνσταντίνος Πήττας, υπεύθυνος κρεοπωλείου και ψησταριάς, η οποία ψήνει αρνιά και κοκορέτσια στη σούβλα, καθώς και αρνί στη λαμαρίνα, το Πάσχα.

Φέτος θα ψήσει περίπου 80 αρνιά και 40 κοκορέτσια με τις παραγγελίες να ξεκινούν πολύ νωρίς.

«Έχουν αρχίσει εδώ και ενάμιση μήνα οι πρώτοι να δίνουν τις παραγγελίες τους και πριν δέκα ημέρες κλείσαμε», τονίζει και προσθέτει ότι κράτησαν το κόστος του ψησίματος στα περσινά επίπεδα, το οποίο κινείται στο επίπεδο των περίπου 40 ευρώ για τη σούβλα.

Ως προς το κατά πόσο η άνοδος της τιμής πώλησης του οβελία επηρέασε την καταναλωτική κίνηση, παρατηρεί ότι σε λίγες περιπτώσεις, προτιμήθηκε η αγορά λίγο μικρότερου αρνιού.

Την ίδια ώρα ενδιαφέρον υπάρχει και για ψήσιμο στο φούρνο, σε ταψί ή λαμαρίνα.

Ο Δημήτρης Σπυρόπουλος, που λειτουργεί φούρνο στη Γερμανού, επισημαίνει ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι παραγγελίες για το ψήσιμο και αναμένεται να ενταθούν αυτές τις μέρες. Με τα δεδομένα που είχε ως τη Μεγάλη Δευτέρα το ενδιαφέρον συγκριτικά με πέρυσι ήταν ελαφρώς μικρότερο και υπογραμμίζει ότι το οικονομικό σκηνικό γενικότερα είναι δύσκολο. Όπως τονίζει ο κόσμος είναι μαγκωμένος.

«Ψήνουμε με καλή τιμή και κοιτάμε να κρατήσουμε το κόστος γύρω στα 25-35 ευρώ».

Η ανάθεση του ψησίματος σε φούρνους και ψησταριές κερδίζει έδαφος, καθώς το έθιμο της σούβλας είναι ωραίο, αλλά απαιτεί, χρόνο, εξοπλισμό και χώρο.

Από την άλλη πλευρά, άλλοι είτε για λόγους πένθους, είτε γιατί δεν θα συγκεντρωθούν πολλοί στο τραπέζι, επιλέγουν να στείλουν το ταψί ή τη λαμαρίνα στον φούρνο.