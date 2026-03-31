Πασχαλινή αγορά: "Καίει" η τιμή του οβελία- Στα 16 ευρώ το κιλό

Πιο ακριβά αναμένεται να πληρώσουν οι καταναλωτές το πασχαλινό τραπέζι λόγω των ανατιμήσεων στην αγορά που έχει προκαλέσει η ευλογιά στα αιγοπρόβατα και ο πόλεμος στο Ιράν που έχει εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές των καυσίμων, συμπαρασύροντας εκτός από το κόστος μεταφοράς και αρκετά είδη.

Ντομάτα, νωπά είδη και ο οβελίας είναι από τα προϊόντα που η τιμή τους έχει αυξηθεί σημαντικά, με τις προβλέψεις για τον οβελία σε συνοικιακά καταστήματα είναι ότι θα πωλείται ακόμη και στα 16 ευρώ το κιλό.

Μπαράζ ελέγχων

Εν αναμονή των ανακοινώσεων της Eurostat για τον πληθωρισμό του Μαρτίου, που θα αποτυπώνει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα τρόφιμα. Και αυτό γιατί οι τιμές τους επηρεάζονται από το κόστος παραγωγής και μεταφορικών. Για να αποφευχθούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, η ανεξάρτητη Αρχή εποπτείας της αγοράς εντατικοποιεί τους ελέγχους στα σούπερ μάρκετ, ενώ ο υφυπουργός Ανάπτυξης προαναγγέλλει παράταση του πλαφόν και μετά τον Ιούνιο, αλλά και επέκτασή του και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.

«Θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα μέχρι τότε, αλλά με την εικόνα που έχω σήμερα της αγοράς, το μέτρο του πλαφόν, ειδικά εκεί πέρα, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να διατηρηθεί» δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, οι τιμές προς το παρόν στα τυποποιημένα τρόφιμα δεν έχουν αυξηθεί, ωστόσο, αν η γεωπολιτική κρίση δεν αποκλιμακωθεί, οι ανατιμήσεις θα αποτυπωθούν σύντομα στα ράφια.

«Όσο καθυστερεί η κατάσταση θα επηρεάσει και τα τυποποιημένα προϊόντα. Τα νωπά προϊόντα όμως έχουν ήδη επηρεαστεί», σχολίασε ο Απόστολος Πεταλάς, γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Η άνοδος των τιμών των λιπασμάτων και του πετρελαίου κίνησης πιέζουν περαιτέρω τις τιμές των οπωροκηπευτικών και των κρεάτων που αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα μειωμένης παραγωγής. Ενδεικτικά, οι ντομάτες στη χονδρική από τα 1,2 ευρώ το κιλό στις 26 Φεβρουαρίου πωλούνται πλέον στα 2,3 ευρώ, ενώ στη λιανική κυμαίνονται από 3 έως 3,5 ευρώ το κιλό από 1,88 ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ακριβότερος αναμένεται φέτος και ο οβελίας στα 16 με 17 ευρώ το κιλό με κρεοπώλη να αναφέρει στο ΕΡΤnews ότι «η αγορά του σε εμάς θα πάει 16 ευρώ οπωσδήποτε».