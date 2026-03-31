Ακρίβεια χωρίς «φρένο» ενόψει Πάσχα – Εκτοξεύονται καύσιμα, τρόφιμα και αεροπορικά εισιτήρια

Οι αυξήσεις αυτές αποτυπώνουν τη συνολική πίεση στο κόστος μετακινήσεων, επηρεάζοντας τόσο τον τουρισμό όσο και τα επαγγελματικά ταξίδια.

Την ίδια ώρα, σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στα αεροπορικά εισιτήρια, με τα στοιχεία να δείχνουν πραγματική «έκρηξη» τιμών στη σύγκριση Μαρτίου 2026 με τον Φεβρουάριο. Ενδεικτικά:

Δύσκολες προοπτικές διαγράφονται για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη βενζίνη στο λεκανοπέδιο να ξεπερνά πλέον τα 2,10 ευρώ το λίτρο.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dhff9fczowld" ></iframe> </div>

Στο μεταξύ, αναμένονται νέες ανατιμήσεις και στα νωπά προϊόντα, εντείνοντας την ανησυχία των καταναλωτών ενόψει Πάσχα. Την ίδια στιγμή, ασύμφορη καθίσταται πλέον και η αγροτική παραγωγή, καθώς το κόστος των λιπασμάτων αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Σύμφωνα με τιμοκαταλόγους, ένα απλό λίπασμα κόστιζε πριν από τρεις εβδομάδες 573 ευρώ ανά τόνο, αυξήθηκε κατά 106 ευρώ δύο εβδομάδες αργότερα, ενώ στη συνέχεια κατέγραψε επιπλέον αύξηση 212 ευρώ.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανιστεί καθησυχαστική. Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα στήριξης, ενώ τις επόμενες ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα για το fuel pass.

Σε μήνυμά του μέσω Facebook, σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα καθίσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς διατηρούμε εφεδρείες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά. Το μήνυμά μας είναι ένα: η κυβέρνηση είναι και θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα.»

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ρευστή και υπό στενή παρακολούθηση, με το οικονομικό επιτελείο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον οι πιέσεις στις τιμές συνεχιστούν.



