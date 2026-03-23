ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή – Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Μηδενικό ΕΝΦΙΑ αναμένεται να δουν εντός του Απριλίου στα νέα εκκαθαριστικά του φόρου χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Αυτό αφορά σε όσους έχουν σπίτια σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και που δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από την καταβολή του φόρου

Παράλληλα επισημαίνεται πως τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών, αποκαθιστά το λάθος με τα αρχικά χρεωστικά εκκαθαριστικά και μάλιστα όσοι κατέβαλαν ήδη την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να γνωρίζουν πως, είτε θα γίνει επιστροφή του ποσού, είτε θα γίνει συμψηφισμός με άλλες οφειλές.

Η νέα εκκαθάριση



Αξίζει να σημειωθεί πως απαλλαγή από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ θα έχουν με τη νέα εκκαθάριση οι δικαιούχοι με ακίνητα σε περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2018.

Και αυτό λόγω του ότι με την τροπολογία, επεκτείνεται η απαλλαγή από τον φόρο για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και για το έτος 2027. Το μέτρο απευθύνεται και στους κατοίκους περιοχών που υπέστησαν φυσικές καταστροφές για τα έτη 2026 και 2027. Επιπλέον, στις περιοχές για τις οποίες χορηγείται η εν λόγω απαλλαγή συμπεριλαμβάνονται και οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από τον σεισμό και την πλημμύρα της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Τα νέα δεδομένα

Μάλιστα σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, για τα έτη 2026 και 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ:

Όσοι έχουν ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές της 23ης και της 24ης Ιουλίου 2018 και υπάρχει επίσημη αυτοψία που αποδεικνύει ότι αυτά έχουν υποστεί ζημιές. Η απαλλαγή επεκτείνεται και στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές αυτές.

Όσοι έχουν ακίνητα στον οικισμό Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγω κατολισθήσεων από το ορυχείο Αμυνταίου. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και πολεοδομικά ανενεργοί οικισμοί των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, όπως η Πεπονιά, το Πολύλακκο, το Αξιόκαστρο, το Κλήμα, η Τραπεζίτσα, η Πανάρετη, το Πυλώρι, καθώς και οι οικισμοί Καλαμίτσι, Καλοχίο και Μεσόλακκα.

Όσοι έχουν ακίνητα στη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στους Δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού, που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές του 2021, εφόσον οι ιδιοκτήτες διατηρούν την κυριότητα των ακινήτων τους.

Όσοι έχουν ακίνητα σε σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας (Θεσσαλία), Πιερίας (Κεντρική Μακεδονία), Γρεβενών και Κοζάνης (Δυτική Μακεδονία) και Φθιώτιδας (Στερεά Ελλάδα), που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, εφόσον τα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση.

Όσοι έχουν ακίνητα στην Κρήτη που επλήγησαν από τους σεισμούς του Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2021 αλλά και ακίνητα στα νησιά Σάμο, Ικαρία και Χίο, που επλήγησαν από τον σεισμό και τις πλημμύρες της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Όσοι έχουν ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο.

Το “κούρεμα ” 50% στον φόρο

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί πως, όσοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (ή έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές), με εξαίρεση την Αττική θα έχουν μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ για το 2026. Η έκπτωση αυτή αφορά κατοικίες αντικειμενικής αξίας έως 400.000 ευρώ και ο στόχος είναι να στηριχθεί η ελληνική περιφέρεια

«Για το έτος 2026, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το όριο ορίζεται σε χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους. Η κύρια κατοικία προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Η μείωση αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του εκατό τοις εκατό (100%) της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου, δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ» σημειώνεται μεταξύ άλλων στη σχετική τροπολογία.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Στην υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης θα πρέπει να προβούν έως τις 31 Ιουλίου οι ιδιοκτήτες κύριων κατοικιών που διαμένουν στις παραπάνω παραμεθόριες περιοχές και δεν πήραν την έκπτωση με την πρώτη εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Οι εν λόγω φορολογούμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν τον αριθμό παροχής ρεύματος για να τους χορηγηθεί η έκπτωση 50% στον φόρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μείωση του φόρου θα τους δοθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση εάν επαληθευτεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.

Αν και πάλι δεν χορηγηθεί η μείωση του φόρου, τότε ο δικαιούχος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ) σύμφωνα με το έντυπο «Δ500 Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ» και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η αντιστοίχιση του/των ΑΤΑΚ της κατοικίας για τον οποίο/τους οποίους ζητείται η μείωση, με την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

