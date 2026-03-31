Κακοκαιρία Erminio: Οι περιοχές που βρίσκονται σε Red Code

Εντός των επόμενων ωρών θα ξεκινήσει η επέλαση της κακοκαιρίας Erminio στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Προ των πυλών βρίσκεται η κακοκαιρία Erminio, ένα σύστημα που θα επηρεάσει τη χώρα με εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.
Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ, Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι οι πιο επικίνδυνες ημέρες, όταν και θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Α. Την Τετάρτη (01-04-26) συγκεκριμένα από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).
γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).
δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).
β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).
γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).
ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ)
Καιρικό σύστημα στη δυτική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO (όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας – Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου), κινούμενο νοτιοανατολικά προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και… pic.twitter.com/s7ItdFK5dK— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 30, 2026
Ο καιρός σήμερα, Τρίτη (31/3)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί και από το απόγευμα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη (1/4)
Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά, με μεγάλη διάρκεια και ένταση, από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το απόγευμα στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια), στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια πελάγη σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη (2/4)
Αστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), από το πρωί στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών, από το μεσημέρι στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια), από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς και αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια ορεινά θα είναι πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και μόνο στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Παρασκευή (3/4)
Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα νότια 7 και από το μεσημέρι θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός το Σάββατο (4/4)
Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Τα φαινόμενα (πλην της περιοχής της Θράκης) θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και μόνο στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Τσατραφύλλιας: Αυξημένη πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και στην Αττική αναμένεται να πέσουν έως και 90 χιλιοστά βροχής, με καθοριστικό ρόλο να παίζει η ένταση των φαινομένων. “Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται τόσο ακραίο!” λέει .
Αναλυτικά η ανάρτηση:
“Έως 90 mm βροχής στην Αττική. Κρίσιμος παράγοντας η ένταση. Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών…”
Τα προγνωστικά στοιχεία δίνουν για την Τετάρτη στην Αττική ύψη βροχής από 30 έως και 90 χιλιοστά με τάση να επηρεάζεται περισσότερο το βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού.
Ο μεγαλύτερο όγκος νερού φαίνεται να πέφτει μετά τις μεσημεριανές ώρες μέχρι το βράδυ.
Το εύρος αυτό από μόνο του δεν είναι αμελητέο, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι η ραγδαιότητα.
Αν μέρος αυτής της βροχής πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα με εντάσεις της τάξης των 20-40 mm ανά ώρα ή και τοπικά υψηλότερες, τότε αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται τόσο ακραίο!
Υ.Γ : Τα στοιχεία συνεχώς θα επανεκτιμώνται”.
Οι συστάσεις προς τους πολίτες για την κακοκαιρία
Εν όψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται, για τα οποία προειδοποίησε χθες, Δευτέρα (30/3) η ΕΜΥ με έκτακτο καιρικό δελτίο, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.
Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών και χιονοπτώσεων, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:
Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).
Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:
Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:
Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου
Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα
Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους
Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν
Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων
Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Αν μετακινούνται πεζή :
Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας
Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)
