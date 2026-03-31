Κακοκαιρία Erminio: Οι περιοχές που βρίσκονται σε Red Code

Προ των πυλών βρίσκεται η κακοκαιρία Erminio, ένα σύστημα που θα επηρεάσει τη χώρα με εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ, Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι οι πιο επικίνδυνες ημέρες, όταν και θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Α. Την Τετάρτη (01-04-26) συγκεκριμένα από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Καιρικό σύστημα στη δυτική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO (όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας – Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου), κινούμενο νοτιοανατολικά προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26



Ο καιρός σήμερα, Τρίτη (31/3)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και από το απόγευμα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (1/4)

Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά, με μεγάλη διάρκεια και ένταση, από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το απόγευμα στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια), στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια πελάγη σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (2/4)

Αστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), από το πρωί στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών, από το μεσημέρι στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια), από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς και αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια ορεινά θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και μόνο στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή (3/4)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα νότια 7 και από το μεσημέρι θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο (4/4)

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα (πλην της περιοχής της Θράκης) θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και μόνο στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τσατραφύλλιας: Αυξημένη πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και στην Αττική αναμένεται να πέσουν έως και 90 χιλιοστά βροχής, με καθοριστικό ρόλο να παίζει η ένταση των φαινομένων. “Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται τόσο ακραίο!” λέει .

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Έως 90 mm βροχής στην Αττική. Κρίσιμος παράγοντας η ένταση. Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών…”

Τα προγνωστικά στοιχεία δίνουν για την Τετάρτη στην Αττική ύψη βροχής από 30 έως και 90 χιλιοστά με τάση να επηρεάζεται περισσότερο το βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού.

Ο μεγαλύτερο όγκος νερού φαίνεται να πέφτει μετά τις μεσημεριανές ώρες μέχρι το βράδυ.

Το εύρος αυτό από μόνο του δεν είναι αμελητέο, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι η ραγδαιότητα.

Αν μέρος αυτής της βροχής πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα με εντάσεις της τάξης των 20-40 mm ανά ώρα ή και τοπικά υψηλότερες, τότε αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται τόσο ακραίο!

Υ.Γ : Τα στοιχεία συνεχώς θα επανεκτιμώνται”.