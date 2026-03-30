Πάτρα: Πασχαλινή δωροέκθεση διοργανώνει το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας διοργανώνει την καθιερωμένη Πασχαλινή Δωροέκθεσή του και προσκαλεί τον κόσμο να την επισκεφθεί.

Από την Παρασκευή 3 έως και την Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου 2026, θα σας υποδεχτούμε σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, γεμάτο δημιουργίες αγάπης. Θα βρείτε πασχαλινές λαμπάδες, γλυκά, παραδοσιακά κουλουράκια και μοναδικά δώρα, που έχουν προσφερθεί με φροντίδα από τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ημερομηνίες λειτουργίας της Πασχαλινής Δωροέκθεσης:

Παρασκευή 3 Απριλίου

Σάββατο 4 Απριλίου

Κυριακή 5 Απριλίου 2026.

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 21:00.

Τοποθεσία:

Πλατεία Γεωργίου 17Α

(Ισόγειο Μεγάρου Λόγου & Τέχνης).

*Τα καθαρά έσοδα της έκθεσης θα διατεθούν αποκλειστικά για την υποστήριξη και συνέχιση των προγραμμάτων του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, που προσφέρουν πολύτιμη ψυχοκοινωνική στήριξη, ενημέρωση και φροντίδα σε γυναίκες με καρκίνο μαστού και τις οικογένειές τους.

Με κάθε σας επιλογή, στηρίζετε έμπρακτα το έργο του Συλλόγου και γίνεστε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας αλληλεγγύης και προσφοράς.