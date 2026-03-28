Γιατί τα αρχαία κτίρια αντέχουν για χιλιετίες ενώ τα σύγχρονα όχι

Οι τεχνικές που κρύβονται πίσω από τη μακροζωία τους

Οι αρχαίοι Ρωμαίοι θεωρούνται από τους κορυφαίους μηχανικούς της ιστορίας, με έργα όπως τα υδραγωγεία και το Pantheon να παραμένουν όρθια σχεδόν 2.000 χρόνια μετά την κατασκευή τους. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαχρονική αντοχή φαίνεται πως έχει ένα ιδιαίτερο υλικό: το ποζολανικό σκυρόδεμα, ένα μείγμα ηφαιστειακής τέφρας και ασβέστη.

Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι η ανθεκτικότητα αυτού του σκυροδέματος οφειλόταν αποκλειστικά στα υλικά του. Ωστόσο, νέα έρευνα από το Massachusetts Institute of Technology δείχνει ότι καθοριστικό ρόλο παίζει και ο τρόπος παρασκευής του. Η ανατροπή στην κατανόηση του ρωμαϊκού σκυροδέματος

Κατά την ανάλυση δειγμάτων ηλικίας περίπου 2.000 ετών από την αρχαιολογική τοποθεσία Privernum στην Ιταλία, οι ερευνητές εντόπισαν μικρά λευκά κομμάτια ασβέστη μέσα στο υλικό. Μέχρι τώρα, θεωρούνταν αποτέλεσμα κακής ανάμιξης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον επιστήμονα υλικών Admir Masic, αυτό δεν ήταν λογικό, δεδομένης της ακρίβειας με την οποία οι Ρωμαίοι κατασκεύαζαν τα υλικά τους. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη μηχανικό Linda Seymour, χρησιμοποίησε προηγμένες τεχνικές ανάλυσης για να εξετάσει τη σύσταση του σκυροδέματος. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι Ρωμαίοι πιθανότατα χρησιμοποιούσαν μια διαφορετική μέθοδο από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Η τεχνική της «θερμής ανάμιξης»

Η παραδοσιακή θεωρία υποστήριζε ότι το ρωμαϊκό σκυρόδεμα παρασκευαζόταν με σβησμένο ασβέστη. Ωστόσο, η νέα έρευνα δείχνει ότι οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν απευθείας άσβεστο ασβέστη, αναμειγνύοντάς τον με την ποζολάνη και το νερό σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.