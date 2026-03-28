Αυξήσεις για 9 στους 10 δημοσίους υπαλλήλους

Ετήσιες αυξήσεις που κυμαίνονται από 30% έως 80% ενός μηνιαίου μισθού που είχαν πέρυσι, θα λάβουν εφέτος σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους στο δημόσιο, μετά και τη νέα αύξηση κατώτατου μισθού την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Η οριζόντια αύξηση -κατά 40 ευρώ μικτά - θα ξεκινήσει να τους καταβάλλεται από τα τέλη Απριλίου. Θα ισχύει και θα τη λάβουν όμως και αναδρομικά, από 1ης του μηνός.

Το άμεσο όφελος για τους δημοσίους υπαλλήλους εφέτος υπολογίζεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε 358 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό, όμως, και με όλες τις άλλες αυξήσεις ή μειώσεις φόρων που «τρέχουν» ήδη από 1ης Ιανουαρίου, το 2026 θα προσθέσει περίπου 1 δισ. ευρώ περισσότερα στις καθαρές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, σε σχέση με όσα εισέπραξαν το 2025.

Πόσα και σε πόσους

Σχεδόν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι -και όχι μόνο όσοι αμείβονται με το κατώτατο κλιμάκιο, όπως στον ιδιωτικό τομέα- θα δουν αύξηση η οποία, σε ετήσια βάση, θα «μεταφράζεται» σε τουλάχιστον 30% ενός μισθού ετησίως «στην τσέπη», ενώ για άλλους θα αγγίζει έναν επιπλέον μισθό, σε σχέση με όσα εισέπραξαν.

Το μεγαλύτερο όφελος θα έχουν εργαζόμενοι με παιδιά, ή νεοδιόριστοι με λίγα χρόνια υπηρεσίας.

Από τους περίπου 850.000 μισθοδοτούμενους του δημοσίου, τουλάχιστον 720.000 θα δουν τις αυξήσεις αυτές. Στον αντίποδα, καμία αύξηση δεν θα δουν πάνω από 100.000 εργαζόμενοι στο δημόσιο οι οποίοι έχουν προσληφθεί με συμβάσεις έργου και δεν αμείβονται βάσει Μισθολογίου.

Η 35η αύξηση

Από το 2023 οπότε «ξεπάγωσαν» οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι σήμερα, η νέα αύξηση θα αποτελεί την 35η, η οποία δίνεται -σε μόνιμη βάση- στους δημοσίους υπαλλήλους.

Συνολικά στην τετραετία 2023-2026, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο θα έχουν αύξηση αποδοχών που, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προσεγγίζουν τα 3,3 δισ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Σωρευτικά, όμως, σε ολόκληρη την τετραετία, θα έχουν λάβει πρόσθετες αποδοχές άνω των 7,8 δισ. ευρώ, καθώς κάθε αύξηση που δίδεται μια χρονιά, επαναλαμβάνεται και αθροίζεται -ως μόνιμο εισόδημα πλέον- και στα επόμενη έτη.

Μοιραία, πάντως, κάθε αύξηση που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, συγκρίνεται αυτομάτως με το όφελος που θα είχαν, αν αντί για αυτές, δινόταν 13ος και 14ος μισθός, με βάση το πάγιο αίτημα για επαναχορήγησή του.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τονίζουν ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια και οι ευρωπαϊκοί κανόνες (στόχοι πλεονασμάτων ως το 2023, ετήσιο όριο αύξησης κρατικών δαπανών από το 2024 κ.λπ.), δεν θα επέτρεπαν σε καμία χρονιά να δοθούν 2,2 δισ. ευρώ «μια και έξω» ως δύο μισθοί επιπλέον στο δημόσιο.

Σε καμία περίπτωση, επίσης, δεν θα μπορούσαν να δοθούν μαζί ταυτόχρονα και 13ος-14ος μισθός (ετήσιου ύψους 2,2-2,7 δισ.) και όλες οι 35 αυξήσεις μετά το 2023 (ετήσιου ύψους 3,3 δισ. σε ετήσια βάση σε σχέση με το 2022).

Συνεπώς:

- ακόμα και αν γινόταν, έπειτα από 14 χρόνια χωρίς μισθολογικές αυξήσεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι να λάμβαναν απευθείας έναν επιπλέον 13ο μισθό το 2023 και, αμέσως μετά στη συνέχεια , ακόμα έναν 14ο επιπλέον ετησίως, υπολογίζεται ότι οι αποδοχές τους θα αυξάνονταν κατά 1,1 δισ. το 2023 και κατά 2,2 δισ. ευρώ ετησίως από το 2024 και μετά. Σωρευτικά δηλαδή θα είχαν λάβει 7,7 δισ. ευρώ στην τετραετία, όσα ακριβώς έλαβαν ως τώρα και με τις 35 ετήσιες αυξήσεις που τους δόθηκαν ως τώρα.

- αν 13ος και 14ος μισθός ξεκινούσαν να καταβάλλονται από εφέτος (έχοντας ενσωματώσει δηλαδή και όλες τις προηγούμενες αυξήσεις των ετών 2023-2025), τότε οι μικτές ετήσιες αποδοχές τους θα αυξάνονταν κατά 2,7 δισ. ευρώ ετησίως. Θα ήταν όμως 20% χαμηλότερες από τις μόνιμες αυξήσεις, όπως έχουν ήδη διαμορφωθεί και λαμβάνουν (3,3 δισ. ευρώ το 2026).

Υψηλότερες αυξήσεις ή άλλες παροχές και μειώσεις φόρων δεν θα μπορούσαν να δοθούν μέσα σε μία χρονιά, ούτε σε υπαλλήλους ούτε και σε κανέναν άλλον όμως από το δημόσιο, αφού θα εξαντλούσαν σχεδόν όλο τον δημοσιονομικό χώρο -καθώς μόνο για πληρωμές συντάξεων δεσμεύονται επιπλέον 1 δισ. ευρώ ετησίως.

Από την άλλη, αν αντί άλλων αυξήσεων καταβάλλονταν δύο μισθοί επιπλέον, θα άνοιγε η «ψαλίδα» μεταξύ χαμηλόμισθων και υψηλόμισθων εργαζόμενων στο δημόσιο: ονομαστικά όλοι θα είχαν ίδια «ονομαστική» αύξηση (16% στις μικτές απολαβές τους), πρακτικά όμως -σε απόλυτα ποσά- οι υψηλόμισθοι θα έπαιρναν πολύ περισσότερα χρήματα επιπλέον, από όσα οι χαμηλόμισθοι.

Αντιθέτως, όταν δίνονται στοχευμένα αντί οριζόντια οι αυξήσεις εισοδήματος, ενισχύουν περισσότερο εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη (χαμηλόμισθοι και οικογένειες με παιδιά).

Ποιοι κερδίζουν περισσότερα και ποιοι λιγότερα

Η σύγκριση γίνεται πιο αποκαλυπτική, όταν εστιάζει κανείς όχι στις ονομαστικές αυξήσεις που ανακοινώνονται, αλλά στα καθαρά ποσά που παίρνει «στο χέρι» ο εργαζόμενος.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

1. Νεοδιόριστος υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 25 ετών, χωρίς παιδιά και χωρίς προϋπηρεσία:

Με τη νέα αύξηση του 2026, κερδίζει 80% ενός «καθαρού» μισθού το χρόνο σε σχέση με το 2025, ή σχεδόν 2 καθαρούς μισθούς παραπάνω σε σχέση με τις αποδοχές που θα είχε αν εργαζόταν το 2023, ως εξής:

- Δεκέμβριο του 2023 θα λάμβανε 1.092 μικτά και 831 καθαρά

- Δεκέμβριο του 2025 θα λάμβανε 1.192 μικτά και 896 καθαρά

- Ιανουάριο του 2026, λόγω μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 927 ευρώ

- από Απρίλιο 2026 και μετά θα λαμβάνει 1.232 μικτά και 958 καθαρά

- σε σχέση πέρυσι έχει ετήσιο όφελος 744 ευρώ καθαρά, δηλαδή 83% ενός ολόκληρου καθαρού μισθού του 2025

- σε σχέση με το 2023 κερδίζει 1.523 ευρώ καθαρά ετησίως, δηλαδή 1,8 μισθούς του 2023.

2. Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Εφέτος κερδίζει πάνω από μισό μισθό σε σχέση με πέρυσι, ή σχεδόν δύο επιπλέον μισθούς «καθαρά» σε σχέση με το 2023, ως εξής:

- Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.657 μικτά και 1.177 καθαρά

- Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.807 μικτά και 1.290 καθαρά

- Ιανουάριο του 2026 λόγω μείωσης φόρου τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.324

- από Απρίλιο 2026 μετά θα λαμβάνει 1.847 μικτά και 1.350 καθαρά

- σε σχέση με το 2025 έχει ετήσιο όφελος 718 ευρώ καθαρά, δηλαδή 54% ενός τακτικού μισθού που λάμβανε πέρυσι

- σε σχέση με το 2023 κερδίζει 2.078 ευρώ καθαρά ετησίως, ή 1,75 μισθούς επιπλέον το χρόνο.

3. Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με 2 παιδιά, χωρίς προϋπηρεσία:

Κερδίζει μισό μηνιαίο μισθό παραπάνω από το 2025 ή και 3 μισθούς καθαρά από το 2023, ως εξής:

- Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 850 μικτά και 657 καθαρά

- Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.000 μικτά και 778 καθαρά

- από Απρίλιο του 2026 μετά θα λαμβάνει 1.040 μικτά και 809 καθαρά

- σε σχέση με το 2025 έχει ετήσιο όφελος 373 ευρώ καθαρά, δηλαδή 56% ενός περσινού μισθού καθαρά

- σε σχέση με το 2023 κερδίζει 1.824 ευρώ το χρόνο καθαρά, δηλαδή 2,8 μηνιαίους μισθούς παραπάνω «στο χέρι» καθαρά.

Αντίστοιχα επίσης, υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 4 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία: κερδίζει πάνω από 2 μισθούς ετησίως καθαρά από το 2023. Συγκεκριμένα: Δεκέμβριο 2023 λάμβανε 1.852 μικτά και 1.328 καθαρά, αλλά από Απρίλιο φέτος και μετά θα λαμβάνει 2.042 μικτά και 1.588 καθαρά. Σε σχέση με πέρυσι κερδίζει 1.738 ευρώ περισσότερα ετησίως (δηλαδή 1,3 μισθό παραπάνω από πέρυσι). Ενώ σε σχέση με το 2023 κερδίζει 3.126 ευρώ καθαρά, δηλαδή 2,3 μηνιαίους μισθούς της εποχής εκείνης.

Αντιθέτως, πιο περιορισμένο -αλλά υπαρκτό- όφελος (περίπου 1,5 ετήσιο μισθό επιπλέον ετησίως αντί 2 μισθούς και άνω έναντι του 2023) έχουν άλλοι εργαζόμενοι στο δημόσιο όπως, για παράδειγμα:

1. Προϊστάμενος τμήματος, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία: Κερδίζει 30% ενός καθαρού μισθού από το 2025, ως εξής:

- Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.972 μικτά και 1.351 καθαρά

- Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.159 μικτά και 1.469 καθαρά

- Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης φόρου τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.485

- από Απρίλιο 2026 και μετά θα λαμβάνει 2.199 μικτά και 1.508 καθαρά

- σε σχέση με πέρυσι, το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 472 ευρώ, δηλαδή 1/3 ενός μισθού του 2025

- σε σχέση με το 2023, ο καθαρός ετήσιος μισθός του αυξάνεται κατά 1.879 ευρώ. Έχει κερδίσει δηλαδή κάτι λιγότερο από 1,5 μισθό.

2. Διευθυντής, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 30 χρόνια προϋπηρεσία: κερδίζει λιγότερο από 1,5 μισθό το χρόνο σε σχέση με το 2023.

Συγκεκριμένα

- Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 2.427 μικτά και 1.606 καθαρά

- Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.662 μικτά και 1.742 καθαρά

- Ιανουάριο του 2026 λόγω μείωσης φόρου τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.767

- από Απρίλιο 2026 και μετά θα λαμβάνει 2.702 μικτά και 1.790 καθαρά

- σε σχέση με πέρυσι το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 566 ευρώ, δηλαδή 30% ενός μηνιαίου μισθού του 2025

- σε σχέση με το 2023 ο καθαρός ετήσιος μισθός είναι αυξημένος κατά 2.203 ευρώ, δηλαδή μόλις 1,4 ενός καθαρού μισθού

3. Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία: κερδίζει μισό μισθό σε σχέση με το 2023 ή λιγότερο από 1,5 μισθό από το 2023, ως εξής:

- Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.752 μικτά και 1.232 καθαρά

- Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.902 μικτά και 1.346 καθαρά

- Ιανουάριο του 2026 λόγω μείωσης φόρου τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.385

- από Απρίλιο 2026 και μετά θα λαμβάνει 1.942 μικτά και 1.410 καθαρά

- σε σχέση με πέρυσι, το 2026 έχει ετήσιο όφελος 771 ευρώ, δηλαδή 62% ενός περσινού μισθού του.

- σε σχέση με το 2023 ο καθαρός ετήσιος μισθός αυξάνεται κατά 2.135 ευρώ, δηλαδή κερδίζει 1,7 μισθούς ετησίως καθαρά.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω παραδείγματα αφορούν τις βασικές παροχές (βασικό μισθό, οικογενειακό επίδομα και επίδομα θέσης ευθύνης) του ενιαίου μισθολογίου (καθώς τα ειδικά μισθολόγια των ιατρών, των ενστόλων, του Υπουργείου Εξωτερικών, των μελών ΔΕΠ και των δικαστικών έλαβαν επιπλέον αυξήσεις) και δεν περιλαμβάνουν τυχόν αμοιβές από υπερωρίες, κίνητρα επίτευξης στόχων, επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα παραμεθορίου κλπ τα οποία επίσης αυξήθηκαν.

Η λίστα με τις 35 αυξήσεις

Έτος 2026

1. Αύξηση μισθών στο σύνολο του δημοσίου τον Απρίλιο του 2026, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 358 εκατ. ευρώ.

2. Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος βάση της μεταρρύθμισης της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με έμφαση στους νέους, τις οικογένειες με παιδιά και την μεσαία τάξη. Το ετήσιο κόστος που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους εκτιμάται σε 400 εκατ. ευρώ.

3. Αύξηση της αποζημίωσης αλλοδαπής υπηρεσίας και του επιδόματος ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των αποζημιώσεων για τα δίδακτρα τέκνων με ετήσιο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.

4. Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ' αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ.

5. Θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, με ετήσιο κόστος περί τα 6 εκατ. ευρώ.

Έτος 2025

6. Αυτοτελής φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ και περεταίρω μείωση του συντελεστή σε 20%, με κόστος 40 εκατ. ευρώ.

7. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα και στο δημόσιο από 1/1/2025. Από τα 448 εκατ. ευρώ του κόστους της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, τα 83 εκατ. ευρώ αφορούν το δημόσιο τομέα.

8. Μη συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς δημοσίων υπαλλήλων κατά τη μισθολογική τους εξέλιξη εφόσον αυτή ανέρχεται έως 300 ευρώ και μερικός συμψηφισμός για υψηλότερες προσωπικές διαφορές. Αφορά περίπου 40.000 δημοσίους υπαλλήλους με ετήσιο κόστος 12 εκατ. ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5 εκατ. ευρώ ετησίως.

9. Αναμόρφωση του κινήτρου επίτευξης στόχων στο Δημόσιο, με ετήσιο κόστος 40 εκατ. ευρώ.

10. Αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους ΟΤΑ και το Υπουργείο Πολιτισμού με επιπρόσθετο κόστος περίπου 40 εκατ. ευρώ κατ' έτος.

11. Αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης των ενστόλων από 1/1/2025, με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.

12. Από 1η Ιουλίου ενισχύονται περαιτέρω τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, λαμβάνοντας ενίσχυση 100 ευρώ μηνιαίως, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 111 εκατ. ευρώ για το 2025 και 222 εκατ. ευρώ για το 2026.

13. Θεσμοθετήθηκε κανόνας ετήσιας αυξήσεως οριζοντίως των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος για το έτος 2025 με αύξηση ύψους 30 ευρώ μηνιαίως του μισθού από τον Απρίλιο ανέρχεται σε 215 εκατ. ευρώ.

14. Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 162 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση περίπου 77 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

15. Αύξηση των ωρών νυχτερινής απασχόλησης των ενόπλων δυνάμεων με ετήσιο κόστος 9 εκατ. ευρώ.

16. Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 127 εκατ. ευρώ, και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

17. Θέσπιση επιδόματος ιδιαιτέρων καθηκόντων στο προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων, με ετήσιο κόστος 6 εκατ. ευρώ.

Έτος 2024

18. Αύξηση από 1/1/2024 οριζοντίως των αποδοχών κατά 70 ευρώ με κόστος 674 εκατ. ευρώ.

19. Αύξηση από 1/1/2024 της οικογενειακής παροχής στο δημόσιο κατά 20 έως 50 ευρώ με κόστος 187 εκατ. ευρώ.

20. Αύξηση από 1/1/2024 των επιδομάτων θέσης ευθύνης κατά 30% με κόστος 62 εκατ. ευρώ.

21. Αύξηση από 1/1/2024 κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου με κόστος 9 εκατ. ευρώ.

22. Αύξηση από 1/1/2024 κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας των ενστόλων που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά, με κόστος 24 εκατ. ευρώ.

23. Αναμόρφωση μισθολογίου μελών ΔΕΠ, αναδρομικά από 07/10/2022, με μεσοσταθμική αύξηση 10%, με ετήσιο κόστος 49 εκατ. ευρώ.

24. Σημαντική αύξηση από 1/1/2024, των αποζημιώσεων μετακίνησης και διανυκτέρευσης με ετήσιο κόστος 43 εκατ. ευρώ.

25. Αύξηση του αντισταθμιστικού επιδόματος και της πάγιας αντιμισθίας δικαστικών, με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ.

26. Αύξηση από 1/1/2024 της αποζημίωσης των εφημεριών του ΕΣΥ κατά 20%, με ετήσιο κόστος 45 εκατ. ευρώ.

27. Επιπλέον αύξηση από το 2024 της ειδικής αποζημίωσης για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκεται σε ειδική αποστολή, με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ.

28. Αύξηση από τον Οκτώβριο του 2024 του κινήτρου προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές, με ετήσιο κόστος 16 εκατ. ευρώ.

Έτος 2023

29. Αναμόρφωση του μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ το 2023 με μεσοσταθμική αύξηση 10% και ετήσιο κόστος 65 εκατ. ευρώ.

30. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εισοδήματος και στον δημόσιο τομέα από το 2023 με ετήσιο κόστος 202 εκατ. ευρώ.

31. Διευθέτηση από το 2023 μισθολογικών θεμάτων των ενόπλων δυνάμεων όπως η (α) Μισθολογική εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Διάρκειας και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (8,5 εκατ), (β) Επέκταση της Μάχιμης 5ετίας ενστόλων και σε λοιπές κατηγορίες προσωπικού, (γ) έκδοση της απόφασης για καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για τη νυκτερινή απασχόληση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (25 εκατ), (δ) θεσπίζεται ειδική πρόσθετη αμοιβή για πληρώματα πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή (25 εκατ), με συνολικό κόστος 59 εκατ. ευρώ.

32. Απαλλαγή από τον φόρο των πτητικών και καταδυτικών επιδομάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε Σώματα Ασφαλείας, καθώς και της ειδικής αποζημίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές.

33. Πρώτη υλοποίηση των Κινήτρων Επίτευξης Στόχων στο δημόσια τομέα, σε συγκεκριμένους στόχους πολιτικής, με ετήσιο κόστος 50 εκατ. ευρώ κατ'έτος.

34. Αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με επιπρόσθετο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ κατ' έτος.

35. Κατάργηση της εισφοράς 1% υπερ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων