Πάτρα: Μην σταθμεύσετε στο πάρκινγκ Αγίου Διονυσίου από το απόγευμα της Κυριακής

Εργασίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, από το Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, συνεργεία του Δήμου θα προχωρήσουν σε παρεμβάσεις εντός του χώρου, στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης και φροντίδας του πρασίνου.

Για τον λόγο αυτό, απευθύνεται έκκληση προς τους δημότες να μην σταθμεύσουν τα οχήματά τους στον συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης από το απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, ώστε οι παρεμβάσεις να ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα.