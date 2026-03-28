Με λαμπρότητα ο Ακάθιστος Ύμνος στην Ευαγγελίστρια Πατρών

Σε κλίμα κατάνυξης και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών τελέστηκε ο Ακάθιστος Ύμνος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών.

Της ακολουθίας χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 1400 ετών από την πρώτη ψαλμωδία του Ύμνου στην Κωνσταντινούπολη, το 626 μ.Χ.

Όπως επεσήμανε, ο Ακάθιστος Ύμνος εψάλη τότε από τον Πατριάρχη Σέργιο, τον Ιερό Κλήρο και τον λαό της Πόλης, ως ένδειξη ευχαριστίας προς την Παναγία για τη σωτηρία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους, ενώ η ονομασία του προέρχεται από το γεγονός ότι οι πιστοί τον έψαλαν όρθιοι.

Ο Μητροπολίτης τόνισε ότι ο Ύμνος συνεχίζει να ακούγεται αδιάλειπτα στους ναούς μέχρι σήμερα, εκφράζοντας την πίστη και την ευγνωμοσύνη των πιστών προς την Παναγία, ενώ υπογράμμισε τη διαχρονική της προστασία προς το Έθνος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέσα από το «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια», οι πιστοί δοξολογούν και παρακαλούν για τη διαφύλαξη της πόλης και του λαού από τους σύγχρονους κινδύνους, διακηρύσσοντας παράλληλα την πίστη τους και δοξάζοντας τον Ιησού Χριστό.