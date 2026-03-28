Πρωταπριλιά με σφοδρή κακοκαιρία σε 7 περιοχές - Πλημμυρικός κίνδυνος με ανέμους έως και 10 μποφόρ

Σε κατάσταση επιφυλακής η χώρα από την ερχόμενη Τρίτη 31/3, καθώς ένα ισχυρό κύμα Κακοκαιρίας θα πλήξει τουλάχιστον επτά μεγάλες περιοχές με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες, τους ανέμους έως 10 μποφόρ και τα χιόνια στα ορεινά.

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα που ανάλυσε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο «γεννιέται» στην Κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται να κινηθεί προς την Αδριατική και εν συνεχεία να επηρεάσει άμεσα τον ελλαδικό χώρο, με την Τετάρτη να αποτελεί την πιο επικίνδυνη και δύσκολη ημέρα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την προειδοποίηση του μετεωρολόγου, το σύστημα αυτό θα συνοδεύεται από επικίνδυνα φαινόμενα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή:

-Καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες: Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση

-Κίνδυνος πλημμυρών: Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για πλημμυρικά επεισόδια, ειδικά σε αστικά κέντρα και περιοχές με επιβαρυμένο ανάγλυφο

-Επικίνδυνοι άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, αγγίζοντας τοπικά τα 9 με 10 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

-Χιόνια: Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα πολύ ορεινά τμήματα της χώρας

Τα δύο σενάρια των προγνωστικών μοντέλων

Παρότι η κατεύθυνση του χαμηλού είναι δεδομένη, τα αριθμητικά μοντέλα «παλεύουν» ακόμα για την ακριβή τροχιά του, με δύο επικρατέστερα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι:

Σενάριο 1: Το «δύσκολο» σενάριο για την Κεντρική Ελλάδα

Εάν επικρατήσει αυτό το μοντέλο, τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν σε:

1. Πελοπόννησο

2. Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής)

3. Θεσσαλία

4. Κεντρική Μακεδονία

5. Εύβοια και Σποράδες

6. Νοτιοδυτική Κρήτη

Σενάριο 2: Μετατόπιση προς το Αιγαίο

Σε αυτή την περίπτωση, ο πυρήνας των έντονων φαινομένων θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως:

• Το Ανατολικό Αιγαίο

• Το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο

• Τμήματα της Θεσσαλίας

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Κακοκαιρία Πρωταπριλιάς: Πιθανό το σενάριο ισχυρών φαινομένων, αβέβαιη ακόμα η τροχιά του χαμηλού

Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα επιμένουν ότι την ερχόμενη Τρίτη προς Τετάρτη, με κύρια ημέρα επιδείνωσης την Τετάρτη, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου προς την Αδριατική και στη συνέχεια θα προσεγγίσει τον Eλλαδικό χώρο.

? Το σύστημα αυτό αναμένεται να συνοδεύεται από:

▪️ Πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους έντονες.

▪️ Αυξημένη πιθανότητα για πλημμυρικά φαινόμενα.

▪️ Θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 9–10 μποφόρ.

▪️ Χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά τμήματα.

? Τι λένε τα προγνωστικά μοντέλα αυτή τη στιγμή:

Τα αριθμητικά μοντέλα εξακολουθούν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς την ακριβή εξέλιξη και την τροχιά του χαμηλού.

? Ένα βασικό σενάριο «βλέπει» τα πιο έντονα φαινόμενα σε :

▪️ Πελοπόννησο

▪️ Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής)

▪️ Θεσσαλία

▪️ Κεντρική Μακεδονία

▪️ Εύβοια και Σποράδες

▪️ Νοτιοδυτική Κρήτη

? Ένα δεύτερο σενάριο μετατοπίζει τον πυρήνα των φαινομένων προς :

▪️ Ανατολικό Αιγαίο

▪️ Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο

▪️ Πιθανώς και Θεσσαλία

Η τελική θέση και η τροχιά του χαμηλού δεν μπορούν ακόμη να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό για τέτοιου είδους δυναμικά συστήματα.

? Για τη λεγόμενη “Mετεωρολογική βόμβα”:

Χθες έγινε αναφορά σε πιθανότητα περίπου 25% για μεγάλη πτώση της βαρομετρικής πίεσης στο κέντρο του χαμηλού μέσα σε 24 ώρες. Η πιθανότητα αυτή παραμένει χαμηλή αλλά υπαρκτή, και για αυτό αναφέρθηκε ως ενδεχόμενο και όχι ως βεβαιότητα. Έστω όμως και αν τελικά λάβει χώρα, θα είναι ένα φαινόμενο που σαφώς έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, ωστόσο δεν είναι πολύ συχνό. Προφανώς όλα αυτά θα "κλειδώσουν" μεθαύριο Δευτέρα όποτε και θα ενημερωθείτε με απόλυτη λεπτομέρεια. Κατά την προσωπική μου άποψη, το βαρομετρικό χαμηλό θα είναι ισχυρό αλλά δεν θα εξελιχθεί σε Μετεωρολογική βόμβα, θα υπερτερήσει δηλαδή το σενάριο που έδωσα μεγαλύτερες πιθανότητες.

? Γιατί είναι δύσκολη η πρόγνωση:

Ο καιρός είναι ένα χαοτικό σύστημα. Μικρές διαφοροποιήσεις στη γέννηση και την εξέλιξη του χαμηλού μπορούν να αλλάξουν σημαντικά:

▪️ Την τροχιά του

▪️ Την ένταση

▪️ Τις περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

? Τι κρατάμε ως δεδομένο μέχρι τώρα:

✔ Ένα ισχυρό (βαθύ) βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τη Τρίτη το βράδυ και έπειτα.

✔ Θα μεταφέρει μεγάλα ποσά υγρασίας και θα αντλεί ενέργεια από τη θάλασσα.

✔ Θα δώσει πιθανότατα έντονα καιρικά φαινόμενα, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

✔ Η Τετάρτη φαίνεται ως η πιο κρίσιμη ημέρα.

? Η ουσία της έγκαιρης ενημέρωσης:

Η ενημέρωση των πολιτών για μια πιθανή έντονη κακοκαιρία αρκετές ημέρες πριν αποτελεί μέρος της επιστημονικής ευθύνης, ώστε:

▪️ Να αρχίσει να υπάρχει υπόνοια για προετοιμασία.

▪️ Να ενεργοποιείται σιγά σιγά ο κρατικός μηχανισμός αναμένοντας τις τελικές περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

▪️ Και φυσικά να γίνει ότι καλύτερο για να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις.

? Καθώς θα πλησιάζουμε χρονικά, τα προγνωστικά στοιχεία θα συγκλίνουν και θα μπορούμε να δώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια:

✔ Τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

✔ Την ένταση των φαινομένων

✔ Τη χρονική εξέλιξη

Η δουλειά του Μετεωρολόγου είναι να ενημερώνει έγκαιρα, να αποτυπώνει την πιθανότητα και να σέβεται την αβεβαιότητα. Δουλειά του ασφαλώς δεν είναι να υπερβάλλει, ούτε να «προβλέπει εκ των υστέρων».

? Συμπέρασμα:

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, την Τετάρτη αναμένουμε μια σημαντική κακοκαιρία στη χώρα μας, η ένταση της οποίας θα αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες.