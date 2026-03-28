Πάτρα: Στον εισαγγελέα η υπόθεση του βρέφους από την Ηλεία- Σοκαριστικά τα ευρήματα

Κατάγματα, εγκαύματα και οστεομυελίτιδα στο 10 μηνών κοριτσάκι – Σε εξέλιξη η έρευνα για ευθύνες
Στα χέρια του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών βρίσκεται πλέον η υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία, με τα στοιχεία που προκύπτουν να εντείνουν τις υπόνοιες για συστηματική κακοποίηση.
Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αποτυπώνει την ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του παιδιού και αποτέλεσε το έναυσμα για την άμεση κινητοποίηση των αρχών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, το κοριτσάκι φέρει πολλαπλά τραύματα, μεταξύ των οποίων παλαιά κατάγματα σε άνω και κάτω άκρο, ίχνη εγκαυμάτων, αλλά και εμφανές αποτύπωμα δαγκώματος.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διάγνωση οστεομυελίτιδας, σοβαρής λοίμωξης των οστών.
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται στις 13 Μαρτίου, όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Πύργου.
Ωστόσο, πριν ολοκληρωθεί ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος, φέρεται να αποχώρησε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας την ανησυχία των γιατρών, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές. Σε βάρος της είχε σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το βρέφος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου παραμένει νοσηλευόμενο υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Την ίδια ώρα, η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. φέρνει στο φως στοιχεία για το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι η μητέρα είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη σε μικρότερη ηλικία, ενώ υπήρχαν και παρεμβάσεις για άλλα μέλη της οικογένειας.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την ιατρική κοινότητα να δίνει προτεραιότητα στην αποκατάσταση της υγείας του παιδιού, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη τα τραύματα.
Οι καταθέσεις, τα ευρήματα των εξετάσεων και το περιβάλλον διαβίωσης του βρέφους αναμένεται να ρίξουν φως σε μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και ιδιαίτερα σοβαρή.
