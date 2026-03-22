Ένα παιδί που είναι τώρα 5 ετών δεν θα χρειαστεί ποτέ να εργαστεί, λέει ένας ειδικός στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Τι μέλλον περιμένει τα παιδιά που είναι σήμερα πέντε ετών; Ένας ειδικός στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πεπεισμένος ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να εργάζονται.

Ο Vinod Khosla, ένας από τους πρώτους επενδυτές στην OpenAI, σε συνέντευξή του στο Fortune είπε ότι στα 71 του εργάζεται σκληρά και θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο, επειδή του αρέσει να εργάζεται 80 ώρες την εβδομάδα μαθαίνοντας.

Ο ίδιος έχει αφιερώσει την καριέρα του ακολουθώντας τα ενδιαφέροντά του, αλλά παραδέεται ότι η κλασική συμβουλή να «ακολουθήσεις το πάθος σου» δεν είναι πάντα πρακτικά εφαρμόσιμη σήμερα - ειδικά για τις νεότερες γενιές.

Για πολλούς ανθρώπους, η αναμενόμενη πορεία εξακολουθεί να είναι η παραδοσιακή: Να διαβάσουν σκληρά, να μπουν στο πανεπιστήμιο και να βρουν μια σταθερή δουλειά που μπορεί να στηρίξει οικονομικά τους ίδιους και την οικογένειά τους.

Ο Khosla πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε σύντομα να ανατρέψει αυτή τη φόρμουλα.

Συγκεκριμένα, ο Vinod Khosla, προβλέπει ότι τα παιδιά που είναι σήμερα πέντε ετών δεν θα χρειάζεται πλέον να εργάζονται για να επιβιώσουν.

Η εργασία θα ήταν τότε αποκλειστικά θέμα απόλαυσης και αυτοπραγμάτωσης. «Θα μπορούσατε να πείτε σε οποιοδήποτε πεντάχρονο: Ακολούθησε το πάθος σου», δήλωσε ο Khosla.

Τι υποστηρίζει ο ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης

Συγκεκριμένα, ο Khosla προέβλεψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τελικά σε κάποια χρόνια σε θέση να χειριστεί περίπου το 80% των σημερινών θέσεων εργασίας, από γιατρούς και ακτινολόγους έως λογιστές και επαγγελματίες πωλήσεων.

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εργασιών, το κόστος εργασίας θα μπορούσε ουσιαστικά να μειωθεί σχεδόν στο μηδέν, μειώνοντας δραματικά τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών.

Σε αυτό το σενάριο, ο Khosla υποστήριξε ότι η νεότερη γενιά μπορεί να μην χρειάζεται πτυχίο πανεπιστημίου για να χτίσει τα προς το ζην -ή ακόμη και να μην χρειάζεται καθόλου παραδοσιακή απασχόληση.

«Σε δεκαπέντε χρόνια από τώρα, θα λέτε 'Ακολούθησε το πάθος σου'», είπε ο Khosla. «Το 'Ακολούθησε το πάθος σου' έρχεται δεύτερο μετά την επιβίωση. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι της επιβίωσης θα εξαφανιστεί και θα λέτε σε κάθε 5χρονο παιδί, 'Ακολούθησε το πάθος σου'».

Σύμφωνα με τον Khosla, τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα θα μπορούσαν να επιτύχουν ένα βιοτικό επίπεδο που επί του παρόντος προορίζεται μόνο για όσους κερδίζουν σημαντικά περισσότερα.

Πτυχίο για προσωπική ευχαρίστηση

Σε αυτό το μέλλον, ένα πανεπιστημιακό πτυχίο δεν θα αποτελεί πλέον οικονομική αναγκαιότητα, αλλά μια επιλογή για πνευματικό εμπλουτισμό. Θα υπάρξει μια μεταβατική φάση κατά την οποία οι άνθρωποι θα ενεργούν ως επόπτες και εκπαιδευτές συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης προτού αυτά τα συστήματα αναλάβουν πλήρως τις περισσότερες εργασίες, υποστηρίζει. Ο Vinod Khosla είναι ένας Ινδοαμερικανός δισεκατομμυριούχος και ισχυρός επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ως συνιδρυτής της Sun Microsystems, διαμόρφωσε τη Silicon Valley.

Ένας πρώην υπάλληλος της OpenAI προέβλεψε πρόσφατα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι ισχυρότερη από τους ανθρώπους σχεδόν σε κάθε τομέα. Και μάλιστα ήδη από το 2027. «Αναμένουμε ότι ο αντίκτυπος της υπεράνθρωπης Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι τεράστιος τα επόμενα δέκα χρόνια και θα ξεπεράσει αυτόν της βιομηχανικής επανάστασης», δήλωσε ο Ντάνιελ Κοκοτάιλο.