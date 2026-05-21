Καιρός: Χαλάει από αύριο Παρασκευή- Το Σάββατο η πιο δύσκολη μέρα

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο (22.05.2026) Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα βορειοανατολικά και την Πελοπόννησο.

Το Σάββατο σύμφωνα με την ΕΡΤ προβλέπεται να είναι η πιο δύσκολη μέρα, με έντονη συννεφιά, αρκετές βροχοπτώσεις και καταιγίδες τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στο Αιγαίο, ενώ την Κυριακή αναμένεται μια μικρή βελτίωση, χωρίς όμως να εκλείψει η αστάθεια.

Για σήμερα από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να αναπτυχθεί έντονη αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και στην Πελοπόννησο, ενώ φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε αρκετές ορεινές περιοχές της υπόλοιπης χώρας. Πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες υπάρχει και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ περιορισμένη αστάθεια αναμένεται και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Ιόνιο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως και τα 6 μποφόρ. Στα υπόλοιπα πελάγη οι άνεμοι θα κυμανθούν στα 4 με 5 μποφόρ.

Όσον αφορά στη θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο. Θα φτάσει γύρω στους 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς.