Βουλιαγμένη: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη

Eκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες έπεσαν στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας και κατόρθωσαν να ανασύρουν την σορό του δύτη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη καθώς στο «Πηγάδι του Διαβόλου» ρέουν ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα ακόμη και για τους πιο έμπειρους. Εξαιτίας αυτών των ρευμάτων έχασε την ζωή του και ο 34χρονος. Ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές είχαν τοποθετηθεί στο σημείο, ώστε να δεθούν τα σκοινιά των σπηλαιοδυτών για να κατέβουν με ασφάλεια στο σημείο όπου βρίσκεται η σορός. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, ο συγκεκριμένο περιβάλλον απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εξειδικευμένη τεχνική προσέγγιση.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε με κάθε λεπτομέρεια, καθώς δεν πρόκειται για μια τυπική ανάσυρση, αλλά για μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την προσέγγιση του σημείου, τη σταθεροποίηση της σορού και την ασφαλή μεταφορά της στην επιφάνεια, όπως και έγινε.

Επικεφαλής βατραχανθρώπων Λιμενικού: «Ανασύραμε τη σορό, ολοκληρώνοντας ένα δύσκολο έργο»

«Σήμερα, μετά από μία πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση την οποία εκτέλεσαν από κοινού η ομάδα βατραχανθρώπων της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού Σώματος και η ομάδα σπηλαιοδυτών, ανασύραμε τη σορό του δύτη τον οποίο όλες αυτές τις μέρες προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε και να φέρουμε στην επιφάνεια. Ανασύραμε λοιπόν με επιτυχία, ολοκληρώνοντας ένα δύσκολο έργο το οποίο εμπεριείχε ρίσκο. Γι’ αυτό και μας πήρε τόσες μέρες, ώστε να κάνουμε την προετοιμασία την οποία έπρεπε για να κάνουμε την κατάδυση και την επιχείρηση των ανθρώπων των δικών μας, των ομάδων μας δηλαδή, καταδυτικώς όσο γίνεται πιο ασφαλή. Δόξα τω Θεώ η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία. Τα καταφέραμε, ανασύραμε τον δύτη και είναι πλέον στη διαδικασία ώστε να τον παραδώσουμε στους γονείς, οι οποίοι με πόνο περιμένουνε να πάρουνε το παιδί τους για να το χαιρετήσουνε όπως πρέπει», τόνισε σε δηλώσεις του ο αρχιπλοίαρχος και διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού, Ιωάννης Παπαζειφορόπουλος.

«Η επιχείρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό το πηγάδι κάτω έχει μεγάλους κινδύνους. Όταν φτάσεις στο κατώτατο σημείο του, που είναι γύρω στα 29 με 30 μέτρα, και τολμήσεις να μπεις σε κάποια σήραγγα την οποία έχει, αντιλαμβάνεσαι από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι η ταχύτητα των ρευμάτων είναι τόσο μεγάλη, που αν τολμήσεις να μπεις εκεί μέσα σχεδόν είναι αδύνατο να μπορέσεις να επιστρέψεις, εάν δεν έχεις αναμονές με χοντρά σχοινιά ώστε να μπορέσεις να τραβηχτείς πίσω ή να σε βοηθήσουν και έτεροι δύτες. Μόνος σου με πεδιλιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψεις», ανέφερε.