Διπλό θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Νεκροί οδηγός και υπάλληλος που σταμάτησε να βοηθήσει- ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό διπλό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/03/2026) στην Εγνατία Οδό, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, έναν οδηγό και έναν υπάλληλο του αυτοκινητόδρομου που σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό έγινε μετά τη σήραγγα της Δωδώνης, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, πιθανότατα λόγω χαλαζόπτωσης που είχε καταστήσει ιδιαίτερα επικίνδυνο το οδόστρωμα.

Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, περίπου 400 μέτρα πριν τα διόδια.

Αρχικά σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ Ι.Χ. αυτοκινήτου και νταλίκας, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε στη συνέχεια όχημα της Εγνατίας Οδού για τη διαχείριση της κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια ρύθμισης της κυκλοφορίας, υπάλληλος της εταιρείας παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ., με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί στο αντίθετο ρεύμα και να τραυματιστεί θανάσιμα. Το ίδιο όχημα προσέκρουσε στη συνέχεια πάνω στην ήδη ακινητοποιημένη νταλίκα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της συνοδηγού του αυτοκινήτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για τις ηλικίες των θυμάτων, ενώ αναμένεται ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του οδηγού του Ι.Χ., ο οποίος φέρεται να έχει τραυματιστεί. Δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς από την αρχική σύγκρουση, ενώ ο οδηγός της νταλίκας φαίνεται να μην έχει υποστεί σοβαρά τραύματα.