Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με τις διαδοχικές συγκρούσεις και την παράσυρση

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διαδοχικά τροχαία το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου, ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό. Ο ένας ήταν ο συνοδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο πρώτο ατύχημα, ενώ ο δεύτερος ήταν εργαζόμενος της Εγνατίας Οδού που είχε σταματήσει για βοήθεια.

Όλα έγιναν το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα, πιθανώς λόγω χαλαζόπτωσης που καθιστούσε επικίνδυνο το οδόστρωμα με αποτέλεσμα από τη σύγκρουση να χάσει την ζωή του ο συνοδηγός του αυτοκινήτου. Στο σημείο έσπευσε συνεργείο οδικής βοήθειας της Εγνατίας Οδού για να συνδράμει και κατά την άφιξη του συνεργείου, ένα δεύτερο όχημα παρέσυρε τον εργαζόμενο της εταιρείας και ο οποίος εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα και τραυματίστηκε θανάσιμα.