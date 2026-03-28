Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με τις διαδοχικές συγκρούσεις και την παράσυρση

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διαδοχικά τροχαία το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου, ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό. Ο ένας ήταν ο συνοδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο πρώτο ατύχημα, ενώ ο δεύτερος ήταν εργαζόμενος της Εγνατίας Οδού που είχε σταματήσει για βοήθεια.

Όλα έγιναν το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα, πιθανώς λόγω χαλαζόπτωσης που καθιστούσε επικίνδυνο το οδόστρωμα με αποτέλεσμα από τη σύγκρουση να χάσει την ζωή του ο συνοδηγός του αυτοκινήτου. Στο σημείο έσπευσε συνεργείο οδικής βοήθειας της Εγνατίας Οδού για να συνδράμει και κατά την άφιξη του συνεργείου, ένα δεύτερο όχημα παρέσυρε τον εργαζόμενο της εταιρείας και ο οποίος εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ έφτασαν σε 15 λεπτά στο σημείο με τρία ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα ήταν Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με 6 διασώστες και έναν ιατρό. Οι νεκροί καθώς και δύο ακόμα ελαφρά τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας».

Αρχικά υπήρξε σύγχυση για το αν επρόκειτο για δύο ξεχωριστά τροχαία περιστατικά αλλά τελικά, οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα συμβάν με αλυσιδωτές εξελίξεις. Το σημείο του δυστυχήματος μετατράπηκε σε σκηνικό χάους, με οδηγούς να εγκλωβίζονται στον αυτοκινητόδρομο, ενώ η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων ήταν δύσκολη, ιδιαίτερα λόγω της μορφολογίας των τούνελ της περιοχής και των περιορισμών στην κυκλοφορία.

Οι εικόνες από το κατεστραμμένο όχημα είναι συγκλονιστικές, με προσωπικά αντικείμενα των επιβατών διάσπαρτα στο εσωτερικό, στοιχείο που μαρτυρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και το μέγεθος της τραγωδίας.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εκτιμάται ότι η ταχύτητα των οχημάτων ενδέχεται να συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του περιστατικού, όπως και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

#tags Τροχαίο Δυστύχημα Εγνατία οδός
