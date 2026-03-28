Νεμέα: 92χρονη βρέθηκε νεκρή μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της

92χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε σπίτι στη Νεμέα Κορινθίας, μετά από πυρκαγιά το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3).
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα και εννέα πυροσβέστες, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί εντόπισαν την ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι χωρίς τις αισθήσεις της. Ακολούθησε ο απεγκλωβισμός της, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
