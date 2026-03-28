Νίκος Πλακιάς: «Οποιοσδήποτε έχει προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί η δίκη για τα Τέμπη σε άλλη πόλη, θα με βρει απέναντί του»

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά
Με δημόσια ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς εκφράζει την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη μεταφορά της δίκης για τα Τέμπη εκτός Λάρισας, υπογραμμίζοντας ότι η εκδίκαση πρέπει να παραμείνει στην πόλη όπου άρχισε.
Όπως αναφέρει, ακόμη και το κτίριο στο οποίο ξεκίνησε η δίκη μπορεί, με ορισμένες παρεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα και με τον κατάλληλο έλεγχο για την πρόσβαση και τη θέση των παρευρισκόμενων, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, σημειώνει ότι υπάρχουν χώροι στη Λάρισα που μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να είναι επαρκείς για τη διεξαγωγή της δίκης.
Ο ίδιος επισημαίνει ότι θα σταθεί απέναντι σε οποιονδήποτε επιχειρήσει τη μεταφορά της δίκης για λόγους προσωπικών συμφερόντων, υπογραμμίζοντας πως «η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα» και «θα τελειώσει πάλι εκεί».
Καταλήγοντας, αναφέρει ότι τα παιδιά του «δολοφονήθηκαν στη Λάρισα» και, όπως τονίζει, «απαιτούν να παραβρίσκονται στη δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».
«Η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, με βρίσκει εντελώς αντίθετο.
Συγκεκριμένα ακόμα και στο κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη με ορισμένες επεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα όπως και με τον κατάλληλο έλεγχο, για το ποιος μπαίνει και που πρέπει να καθίσει ο καθένας μας , είναι υπέρ αρκετή για όλους εμάς που θα παραβρισκόμαστε εκεί κατά την διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας.
Εάν πάλι κριθεί ότι είναι ακατάλληλη υπάρχουν χώροι στην Λάρισα οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν και να είναι επαρκείς για την διεξαγωγή της δίκης.
Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα όποια και να είναι αυτά για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του.
Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα !!!
Και θα τελειώσει πάλι εκεί!!!
Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στην Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στην δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr