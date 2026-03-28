Πάτρα: Έτσι δρούσε η συμμορία των 13χρονων που έκανε διαρρήξεις σε σπίτια – 11 υποθέσεις στο «φως»

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ για τις διαρρήξεις σε οικίες στην Πάτρα, επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία, γνωστοποιώντας την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανήλικοι ηλικίας μόλις 13 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη ενός 15χρονου συνεργού, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός 14χρονου για κλοπή. Επιπλέον, κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αντιμετωπίζουν πέντε γονείς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συγκεκριμένη ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και δρούσε με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, πραγματοποιώντας διαρρήξεις σε σπίτια στην Πάτρα.

Οι αρχές εξιχνίασαν συνολικά έντεκα περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων εννέα τετελεσμένες και δύο σε απόπειρα, που σημειώθηκαν από τις 18 Αυγούστου 2025 έως και τις 22 Μαρτίου 2026. Οι δράστες αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, τραπεζικές κάρτες και κινητό τηλέφωνο, αποκομίζοντας συνολικά παράνομο όφελος που ξεπερνά τις 9.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις.