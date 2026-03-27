Πάτρα: Στα «δίχτυα» της Ασφάλειας νεαροί δράστες- Εξιχνιάστηκαν 11 κλοπές

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν, ύστερα από έρευνα, να εντοπίσουν και να εξαρθρώσουν ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά διαρρήξεων στην πόλη.

Η ομάδα αποτελούνταν από επτά άτομα νεαρής ηλικίας, μεταξύ των οποίων τέσσερις 20χρονοι, δύο ανήλικοι 14 ετών και ένας 13χρονος. Οι δράστες κινούνταν οργανωμένα, επιλέγοντας κυρίως κατοικίες ως στόχους, με επίκεντρο την περιοχή των Προσφυγικών.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα των Αρχών έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον έντεκα περιπτώσεις κλοπών, οι οποίες αποδίδονται στη συγκεκριμένη ομάδα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πατρών. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.