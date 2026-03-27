Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Στα «δίχτυα» της Ασφάλειας νεαροί δράστες- Εξιχνιάστηκαν 11 κλοπές

Στόχευαν σπίτια στα Προσφυγικά

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν, ύστερα από έρευνα, να εντοπίσουν και να εξαρθρώσουν ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά διαρρήξεων στην πόλη.

Η ομάδα αποτελούνταν από επτά άτομα νεαρής ηλικίας, μεταξύ των οποίων τέσσερις 20χρονοι, δύο ανήλικοι 14 ετών και ένας 13χρονος. Οι δράστες κινούνταν οργανωμένα, επιλέγοντας κυρίως κατοικίες ως στόχους, με επίκεντρο την περιοχή των Προσφυγικών.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα των Αρχών έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον έντεκα περιπτώσεις κλοπών, οι οποίες αποδίδονται στη συγκεκριμένη ομάδα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πατρών. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Συλλήψεις Ασφάλεια Πατρών Κλοπές Προσφυγικά
Ειδήσεις
Κοινωνία
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις