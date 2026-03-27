Πάτρα: Στα «δίχτυα» της Ασφάλειας νεαροί δράστες- Εξιχνιάστηκαν 11 κλοπές

Στόχευαν σπίτια στα Προσφυγικά
Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν, ύστερα από έρευνα, να εντοπίσουν και να εξαρθρώσουν ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά διαρρήξεων στην πόλη.
Η ομάδα αποτελούνταν από επτά άτομα νεαρής ηλικίας, μεταξύ των οποίων τέσσερις 20χρονοι, δύο ανήλικοι 14 ετών και ένας 13χρονος. Οι δράστες κινούνταν οργανωμένα, επιλέγοντας κυρίως κατοικίες ως στόχους, με επίκεντρο την περιοχή των Προσφυγικών.
Από τη μέχρι τώρα έρευνα των Αρχών έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον έντεκα περιπτώσεις κλοπών, οι οποίες αποδίδονται στη συγκεκριμένη ομάδα.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πατρών. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.
Ζάκυνθος: Ολοκληρώθηκε το πόρισμα για την παιδιατρική- Η. Θεοδωρόπουλος: «Θα αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν»
Καρυστιανού: Άλλοι δεν θέλουν να αρχίσει η δίκη των Τεμπών- Ανικανότητα Φλωρίδη
«Θα δεις τώρα τι θα κάνω»: Η μαρτυρία για τον άνδρα που εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών
