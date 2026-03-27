Ζάκυνθος: Ολοκληρώθηκε το πόρισμα για την παιδιατρική- Η. Θεοδωρόπουλος: «Θα αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν»

Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνει η διερεύνηση της υπόθεσης με τις καταγγελίες για την παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς, σύμφωνα με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλο, το βασικό πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες αρχές αναμένουν πλέον να λάβουν το πόρισμα στα χέρια τους, προκειμένου να προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες, ανάλογα με τα ευρήματα. «Δεν έχει παγώσει τίποτα», ξεκαθάρισε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει προκύψει και νέα αναφορά, η οποία οδήγησε στην έναρξη συμπληρωματικής ΕΔΕ, ώστε –όπως εξήγησε– να μην καθυστερήσει η βασική έρευνα. «Έχει προκύψει και κάποια καινούρια αναφορά και είπαμε να γίνει πρόσθετη, άλλη ΕΔΕ για να μην καθυστερήσει η πρώτη», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη παιδίατρο που βρίσκεται στο επίκεντρο των καταγγελιών, επιβεβαίωσε ότι παραμένει σε αναστολή καθηκόντων, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες ακολουθούνται σύμφωνα με τον νόμο, όπως γραφει το ereportaz.

Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ επισήμανε ακόμη ότι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας σχετίζεται με τη σοβαρότητα της υπόθεσης και την ανάγκη συλλογής όλων των απαραίτητων στοιχείων. Όπως ανέφερε, ο διενεργών την ΕΔΕ, καθηγητής από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, χρειάστηκε να μεταβεί και στη Ζάκυνθο για τη συγκέντρωση στοιχείων, γεγονός που απαιτεί χρόνο.

«Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που διερευνώνται», υπογράμμισε, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση ή προσπάθεια συγκάλυψης. «Θα είναι όλα εμπεριστατωμένα, όπως προβλέπεται, και δεν θα μείνει τίποτα που να μην έχει διερευνηθεί και απαντηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.