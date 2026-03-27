Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γειτόνισσά του- Οι συνεχείς καυγάδες με την 60χρονη

Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ γειτόνων σημειώθηκε το βράδυ της 26ης Μαρτίου 2026 στη Ζάκυνθο, το οποίο κατέληξε στον τραυματισμό μιας 60χρονης αλλοδαπής και τη σύλληψη ενός 62χρονου ημεδαπού.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά από κλήση στο 100 για πυροβολισμούς. Φτάνοντας στο σημείο, οι αρχές εντόπισαν τη γυναίκα τραυματισμένη στο πόδι, η οποία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ολόκληρο οπλοστάσιο

Από την αυτοψία στον χώρο του συμβάντος και την προανάκριση, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου ταυτοποίησαν ως δράστη τον 62χρονο γείτονα του θύματος.

Στην οικία του δράστη, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε ένα μικρό «οπλοστάσιο» 6 κυνηγετικά όπλα (τα 5 κατέχονταν νόμιμα, αλλά οι άδειες ανακλήθηκαν), 1 αεροβόλο όπλο, 12 κυνηγετικά φυσίγγια και 3 κάλυκες (εκ των οποίων οι 2 πυροδοτημένοι) περισυλλέγησαν από το σημείο της επίθεσης.

Ο 62χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων (παράνομη οπλοχρησία και κατοχή ενός μη δηλωμένου όπλου).

Ο συλληφθείς έχει ήδη οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Οι συνεχείς καυγάδες στη γειτονιά

Το περιστατικό συνέβη, περίπου στις 22.00 το βράδυ, στην ευρύτερη περιοχή του Γυρίου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο 62χρονος και άλλοι γείτονές του, διαπληκτίστηκαν για πολλοστή φορά με την 60χρονη Γερμανίδα γειτόνισσά τους, την οποία κατηγορούν ότι συχνά πυκνά προκαλεί προβλήματα καθώς μεθά, φωνάζει και γενικότερα τους ενοχλεί.

Ο 62χρονος, θεώρησε σωστό να την κάνει να σταματήσει εκφοβίζοντας την με μία από τις κυνηγετικές του καραμπίνες, με την οποία και πυροβόλησε στο έδαφος, με αποτέλεσμα, ωστόσο, να τραυματίσει την 60χρονη.