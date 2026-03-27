Κάλπες στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αχαΐας την Κυριακή για νέα διοίκηση

Στις κάλπες καλούνται να προσέλθουν την Κυριακή τα μέλη του Οδοντίατρικός Σύλλογος Αχαΐας, προκειμένου να αναδείξουν τη νέα διοίκηση και τους εκπροσώπους τους στα συλλογικά όργανα.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Παντανάσσης 70-72, στον 1ο όροφο, με την ψηφοφορία να ξεκινά στις 08:00 το πρωί και να ολοκληρώνεται στις 19:00 το απόγευμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη για το έτος 2025.

Στις εκλογές συμμετέχουν δύο συνδυασμοί, η «Προοδευτική Πρωτοβουλία Οδοντιάτρων» και η «Συνεργασία Οδοντιάτρων Ν. Αχαΐας», οι οποίοι κατεβάζουν υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, καθώς και για την εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και το 12ο Περιφερειακό Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων.

Η εκλογική διαδικασία αναμένεται με ενδιαφέρον από τον κλάδο, καθώς θα καθορίσει τη νέα σύνθεση των οργάνων του Συλλόγου για την επόμενη θητεία.