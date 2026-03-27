Κρήτη: Άνδρας μπήκε γυμνός σε καμπίνα πλοίου με μαθήτριες- ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση σημειώθηκε σε πλοίο προς Κρήτη όταν τα ξημερώματα της Παρασκευής άνδρας εισήλθε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών που ταξίδευαν προς το νησί.

Σύμφωνα με όσα μετέφεραν στο Cretalive επιβάτες–αυτόπτες μάρτυρες, ήταν περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ηλικίας περίπου 45 ετών, φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών.

Όπως περιγράφουν οι μάρτυρες, ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο εσωτερικό της καμπίνας και να κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό στις μαθήτριες, οι οποίες άρχισαν να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια.

Κατά τις ίδιες περιγραφές, ο άνδρας φέρεται στη συνέχεια να άνοιξε την πόρτα και να επέστρεψε στην καμπίνα του, ενώ μαθητές που βρίσκονταν ακόμη ξύπνιοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μαρτυρίες, μαθητές κατευθύνθηκαν προς την καμπίνα του, την οποία τους υπέδειξαν οι μαθήτριες, του χτύπησαν την πόρτα και όταν αυτός άνοιξε του επιτέθηκαν πριν να τον οδηγήσουν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

Εκεί παρενέβη το πλήρωμα, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε χώρο του πλοίου μέχρι να μεταφερθεί αργότερα στο γκαράζ, όπου παρέμεινε έως ότου τον παραλάβουν το πρωί οι λιμενικές αρχές.