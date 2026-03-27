Ιράν: Ξεπέρασαν τους 1.900 οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς ΗΠΑ και Ισραήλ

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία για το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης στο Ιράν, καθώς οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύμφωνα με τη Μαρία Μαρτίνεζ, εκπρόσωπο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), περισσότεροι από 1.900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 20.000 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των επιθέσεων.

Η Μαρτίνεζ, επικαλούμενη στοιχεία της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, τόνισε την Παρασκευή πως η οργάνωση «συνεχίζει να υπηρετεί ως η μοναδική ανθρωπιστική οργάνωση πανεθνικής εμβέλειας που επιχειρεί σε ολόκληρη τη χώρα εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης».

Γυναίκες, παιδιά και υγειονομικοί στα θύματα

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν προχώρησε σε μια ακόμη πιο λεπτομερή και επώδυνη καταγραφή, αναφέροντας πως τουλάχιστον 1.937 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 24.800 έχουν τραυματιστεί από τις 28 Φεβρουαρίου.

Τα στοιχεία περιγράφουν μια εφιαλτική πραγματικότητα:

Οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονται από 8 μηνών έως 88 ετών

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται 240 γυναίκες

168 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο δημοτικό σχολείο θηλέων στο Μινάμπ

Ο υγειονομικός τομέας μετρά 11 νεκρούς (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ιατρών και δύο νοσηλευτών) και 55 τραυματίες

Περιφερειακή ανάφλεξη και αντίποινα

Οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλήξει ένα ευρύ φάσμα στόχων στο Ιράν, από πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέχρι μη στρατιωτικές υποδομές.

Σε αντίποινα, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στοχεύοντας σημεία όπου εδρεύουν αμερικανικά στρατεύματα, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές του Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει εξαπολύσει πλήγματα σε εννέα χώρες της περιοχής: Μπαχρέιν, Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σημειώνεται ότι η πλειονότητα αυτών των επιθέσεων έχει αναχαιτιστεί.

Με πληροφορίες από: Reuters, Al Jazeera