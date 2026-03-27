Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και δεύτερος ανήλικος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα, με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προφυλακιστέο.

Στην απολογία του ο υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλοκή στο περιστατικό, ότι δεν ήταν «παρών» τη στιγμή της δολοφονίας του τραγουδιστή στην Καρδίτα, καθώς και ότι είχε αποχωρήσει από το διαμέρισμα και από την έξω πλευρά του κτιρίου. Οι ισχυρισμοί του δεν κατάφεραν να πείσουν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι διέταξαν την προφυλάκισή του όπως έγινε και στην περίπτωση του 17χρονου καθ' ομολογίαν δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Κασσαβέτειας.

Θυμίζουμε πως την Τετάρτη 25 Μαρτίου ο 17χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του. Ο εισαγγελέας άσκησε στον 17χρονο δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και στον άλλον ο απήγγειλε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.



