Ο Άγγελος Τσιγκρής για τη βράβευση της προέδρου της Ι.Λ.Ε.Α. Βάνας Μπεντεβή

Τι αναφέρει ο Αιγιώτης καθηγητής και πολιτικός
Ο Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή τη βράβευση της Βάνας Μπεντεβή από τη Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Θερμά συγχαρητήρια στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για την πρωτοβουλία βράβευσης της φιλολόγου, ιστορικού και προέδρου της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αιγιαλείας (Ι.Λ.Ε.Α.) κ. Ευανθίας (Βάνας) Μπεντεβή, για τη συνολική της προσφορά στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Αιγιάλειας».
