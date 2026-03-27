Χαλάζι «έντυσε» στα λευκά τα Βραχνεΐκα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ισχυρή καταιγίδα και έντονα φαινόμενα σε όλη την Αχαΐα
Το χαλάζι που έπεσε στα Βραχνεΐκα έντυσε στα λευκά την παραλιακή, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο σκηνικό που θύμιζε περισσότερο χειμωνιάτικη κακοκαιρία παρά ανοιξιάτικη μπόρα.
Η έντονη χαλαζόπτωση είχε διάρκεια αρκετών λεπτών, με αποτέλεσμα δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές να καλυφθούν από στρώμα χαλαζιού.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.
(Βίντεο: Μιχάλης Νικολόπουλος)
