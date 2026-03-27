Πύργος: Επείγουσα ανάγκη για αίμα- Έκκληση για 30χρονο μετά από τροχαίο

Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται η προσπάθεια στήριξης του 30χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Πύργου-Κυπαρισσίας τη νύχτα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αίμα για τον Τσακάλο Γεώργιο του Παναγιώτη, με την οικογένεια και τους οικείους του να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να προσέλθουν για αιμοδοσία.

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου καλούνται όσοι μπορούν να βοηθήσουν να συμβάλουν άμεσα, ενισχύοντας την προσπάθεια του νεαρού άνδρα.

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κάθε μονάδα αίματος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

