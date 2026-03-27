Ηλεία: Αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο- Μάχη για τη ζωή του δίνει 30χρονος μετά από τροχαίο στην Πύργου - Κυπαρισσίας

Το ΙΧ του κόπηκε στα δύο
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 30χρονος από χωριό του Πύργου, που τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο που συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Πύργου - Κυπαρισσίας στο Καλλίκωμο και συγκεκριμένα στο ύψος της διασταύρωσης Σαμικού.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και μαρτυρίες, ο 30χρονος που κινούνταν με κατεύθυνση από Ζαχάρω προς Πύργο, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος του σε μια στροφή λόγω και του ολισθηρού από τη βροχή οδοστρώματος, και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας αλλοδαπός γιατρός. Μαζί με τον γιατρό επέβαινε στο όχημα και η σύζυγος του.
Από την σφοδρή σύγκρουση το αυτοκίνητο του 30χρονου κόπηκε στα δύο με τον ίδιο να εκτινάσσεται στο οδόστρωμα. Από την άλλη, το αυτοκίνητο του γιατρού σηκώθηκε στον αέρα και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο πρανές της οδού, πίσω από τις μπάρες.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα από το Κ.Υ. Ζαχάρως και παρέλαβε τον 30χρονο βαριά τραυματισμένο, για να τον μεταφέρει αρχικά στο Γ.Ν. Κρεστένων για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και έπειτα στο Γ.Ν. Πύργου, όπου και διασωληνώθηκε.
Ο οδηγός και η επιβάτης του δεύτερου οχήματος με άλλο ασθενοφόρο μεταφέρθηκαν στο Γ.Ν. Πύργου.
