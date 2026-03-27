Ηλεία: Αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο- Μάχη για τη ζωή του δίνει 30χρονος μετά από τροχαίο στην Πύργου - Κυπαρισσίας

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 30χρονος από χωριό του Πύργου, που τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο που συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Πύργου - Κυπαρισσίας στο Καλλίκωμο και συγκεκριμένα στο ύψος της διασταύρωσης Σαμικού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και μαρτυρίες, ο 30χρονος που κινούνταν με κατεύθυνση από Ζαχάρω προς Πύργο, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος του σε μια στροφή λόγω και του ολισθηρού από τη βροχή οδοστρώματος, και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας αλλοδαπός γιατρός. Μαζί με τον γιατρό επέβαινε στο όχημα και η σύζυγος του.