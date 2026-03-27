Αδιανόητη κλοπή μοτοσικλέτας σε αυτοκινητόδρομο -Του έκλεψαν το κλειδί ενώ έτρεχε με 100χλμ./ώρα- ΒΙΝΤΕΟ

Μία απίστευτη κλοπή συνέβη στην Αργεντινή όταν δύο κλέφτες έκλεψαν τη μοτοσικλέτα ενός άνδρα ενώ εκείνος οδηγούσε με 100 χλμ/ώρα στον αυτοκινητόδρομο Acceso Sudeste στην Avellaneda του Μπουένος Άιρες.

Το βίντεο της κλοπής στην Αργεντινή καταγράφηκε από την κάμερα του κράνους του θύματος και έδειχνε τον αναβάτη να κινείται με υψηλές ταχύτητες στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, όταν δύο δράστες σε μια άλλη μοτοσικλέτα ξαφνικά έφτασαν στο ίδιο επίπεδο με αυτόν.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο συνοδηγός επιτίθεται, αποσταθεροποιώντας το θύμα πριν απλώσει το χέρι του και αρπάξει το κλειδί από τη μίζα – όλα αυτά ενώ και οι δύο μοτοσικλέτες εξακολουθούν να κινούνται με ταχύτητα.

Ο άναυδος αναβάτης μένει αβοήθητος καθώς η μοτοσικλέτα του χάνει την ισχύ και αρχίζει να επιβραδύνει, ενώ οι δράστες προχωρούν γρήγορα μπροστά πριν γυρίσουν γρήγορα πίσω, γνωρίζοντας ότι ο κινητήρας δεν θα επανεκκινήσει.

Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της θρασύτατης επίθεσης. Το θύμα εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα του και τράπηκε σε φυγή, τρέχοντας κόντρα στη ροή της κυκλοφορίας σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεφύγει.

Ένας από τους υπόπτους στη συνέχεια φαίνεται να τον κυνήγησε και να άρχισε να τον πυροβολεί, αλλά αστόχησε.