Αρχαία Ολυμπία: Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών

Στην Αρχαία Ολυμπία συνελήφθη άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, με κατάσχεση 975 γραμμαρίων κάνναβης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι, στην Αρχαία Ολυμπία, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν συνολικά -975- γραμμάρια κάνναβης, τα οποία ήταν διαμοιρασμένα σε επτά ανισοβαρείς συσκευασίες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.