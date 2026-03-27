Η Σαουδική Αραβία επιβεβαιώνει πως εξετάζει εμπλοκή στον πόλεμο και πιέζει τον Τραμπ

Η Σαουδική Αραβία έχει καλέσει τις ΗΠΑ να εντείνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, επιβεβαίωσε πηγή των σαουδαραβικών υπηρεσιών πληροφοριών, την ώρα που το Ριάντ εξετάζει αν θα εμπλακεί άμεσα στη σύγκρουση.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε σχετικό δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο ντε φάκτο ηγέτης του βασιλείου, ο διάδοχος πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έχει προτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ να μην διακόψει πρόωρα τον πόλεμο κατά του Ιράν, θεωρώντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία αποτελεί μια «ιστορική ευκαιρία» για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής.

Η πηγή ανέφερε ότι το Ριάντ δεν ζητά μόνο τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και την εντατικοποίησή τους. Ο Τραμπ φάνηκε να επιβεβαιώνει τον ρόλο του πρίγκιπα, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη: «Ναι, είναι μαχητής. Πολεμά μαζί μας».

Η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται για μια “συνειδητή και αποφασιστική” κλιμάκωση

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για άμεση στρατιωτική εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο που συμπληρώνει ένα μήνα σε διάρκεια. Ωστόσο, Σαουδάραβας πολιτικός αναλυτής εκτίμησε ότι το βασίλειο θα μπορούσε να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση εάν αποτύχουν οι ειρηνευτικές προσπάθειες στις οποίες μεσολαβεί το Πακιστάν.

«Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι η απόφαση του Ιράν», δήλωσε ο γεωπολιτικός αναλυτής Μοχάμεντ Αλχαμέντ. «Αν το Ιράν εμπλακεί σοβαρά, υπάρχει ακόμη περιθώριο περιορισμού της κλιμάκωσης. Αν απορρίψει τους όρους και συνεχίσει τις επιθέσεις, τότε θα ξεπεραστεί το όριο για σαουδαραβική δράση».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Σαουδική Αραβία «δεν αντιδρά παρορμητικά», αλλά προετοιμάζεται για ένα σενάριο όπου η κλιμάκωση, αν συμβεί, θα είναι «συνειδητή και αποφασιστική», επισημαίνοντας ότι το Ριάντ «δεν επιδίωκε τον πόλεμο», αλλά προσπαθούσε να τον αποφύγει, διατηρώντας ταυτόχρονα όλες τις επιλογές ανοιχτές.

Η Σαουδική Αραβία έχει δεχθεί επιθέσεις από ιρανικά drones, στο πλαίσιο της απάντησης της Τεχεράνης στην επίθεση ΗΠΑ–Ισραήλ της 28ης Φεβρουαρίου. Μία από αυτές έπληξε πριν από μία εβδομάδα διυλιστήριο πετρελαίου στο Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Η δυνατότητα της χώρας να μεταφέρει το πετρέλαιό της μέσω αγωγών προς την Ερυθρά Θάλασσα την καθιστά λιγότερο ευάλωτη σε σχέση με τους γείτονές της στην τακτική του Ιράν να επιβάλλει σχεδόν πλήρη αποκλεισμό στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η επίθεση στο Γιανμπού αποτέλεσε προειδοποίηση ότι και αυτή η ενεργειακή «γραμμή ζωής» μπορεί να απειληθεί.

Ο κίνδυνος θα ενισχυθεί περαιτέρω αν οι σύμμαχοι του Ιράν στην Υεμένη, οι Χούθι, εμπλακούν ενεργά με το πυραυλικό τους οπλοστάσιο.

«Πιστεύω ότι η Σαουδική Αραβία διατηρεί ακόμη μια προσεκτική ουδετερότητα στον πόλεμο Ιράν–Ισραήλ–ΗΠΑ», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα άμυνας Χεσάμ Αλγανάμ. «Αν όμως οι Χούθι πλήξουν σαουδαραβικούς στόχους, το Ριάντ μπορεί να στραφεί σε υποστήριξη αμυντικού συνασπισμού ή περιορισμένα αντίποινα».

Το δίλημμα της Σαουδικής Αραβίας

Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, που διεκδικούν ηγετικό ρόλο στον σουνιτικό και σιιτικό κόσμο αντίστοιχα, αποτελούν διαχρονικούς αντιπάλους στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικό έγγραφο των ΗΠΑ που έχει διαρρεύσει, ο βασιλιάς Αμπντάλα είχε καλέσει το 2008 τον αμερικανικό στρατό να «κόψει το κεφάλι του φιδιού», αναφερόμενος στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Ο Σαουδάραβας σχολιαστής Χάλιντ Αλτζάμπρι σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια το βασίλειο προτιμούσε μια διαπραγματευτική λύση για το ιρανικό πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα. Ωστόσο, ο Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησαν την επίθεση εν μέσω συνομιλιών.

«Αν ο πόλεμος ξεκινήσει ούτως ή άλλως και η κλιμάκωση είναι δεδομένη, ένα αποδυναμωμένο Ιράν θα είναι πιο απρόβλεπτο και επικίνδυνο. Η πολιτική ήταν να μην ξεκινήσει ο πόλεμος, αλλά αν ξεκινήσει, να τελειώσει», είπε.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ είχε ενισχύσει τη θέση του μέσω της στενής σχέσης του με τον Τραμπ, ωστόσο τώρα καλείται να επανεξετάσει την εξάρτηση της χώρας του από τις ΗΠΑ για την ασφάλεια.

Η αναλύτρια Έλι Γκερανμαγέ υποστήριξε ότι ο διάδοχος «έχασε το στοίχημα» των τελευταίων ετών, καθώς επένδυσε πολιτικά και οικονομικά στη σχέση με τον Τραμπ, αλλά τελικά οι θέσεις της Σαουδικής Αραβίας και των χωρών του Κόλπου παραμερίστηκαν από τις επιλογές του Νετανιάχου.

Μετά την επίθεση σε σαουδαραβική πετρελαϊκή εγκατάσταση το 2019, την οποία το Ριάντ απέδωσε στο Ιράν, οι ΗΠΑ περιορίστηκαν σε προφορική στήριξη, γεγονός που οδήγησε τη Σαουδική Αραβία σε στροφή προς την αποκλιμάκωση, ακόμη και με συμφωνία αποκατάστασης σχέσεων με την Τεχεράνη, με τη διαμεσολάβηση της Κίνας.

Ωστόσο, με τον πόλεμο σε εξέλιξη, το Ριάντ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με ένα κρίσιμο δίλημμα: να εμπλακεί πιο ενεργά ή να διατηρήσει την επιφυλακτική στάση του, αποφεύγοντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη υιοθετήσει πιο επιθετική στάση, ζητώντας πλήρη ήττα του Ιράν. Αντίθετα, η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται πιο συγκρατημένη, γνωρίζοντας ότι μια άμεση στρατιωτική εμπλοκή θα μπορούσε να προκαλέσει σφοδρή ιρανική απάντηση, πιθανώς με τη στήριξη των Χούθι.

«Όταν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, στο Ριάντ θα γίνει βαθιά επανεξέταση», δήλωσε η Γκερανμαγέ. «Δεν πρόκειται για απομάκρυνση από τις ΗΠΑ, αλλά για την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων επιλογών».