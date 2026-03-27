Πάτρα: Απόψε στην Ευαγγελίστρια για τον Ακάθιστο Ύμνο ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος

Απόψε Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 τελειώνουν για φέτος οι Χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο & ψάλλονται και οι 4 Στάσεις. Στις 6 μ.μ. για τον Ακάθιστο Ὑμνο ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος θα βρίσκεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό ΕΥαγγελιστρίας, Πατρών όπου πολύς κόσμος αναμένεται να περάσει και να προσκυνήσει τη Χάρη της Παναγίας.

Για το Σάββατο 28 Μαρτίου το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Πατρών περιλαμβάνει την παρουσία του στις 6 μ.μ. στις εκδηλώσεις τιμῆς καί μνήμης ὑπέρ τῶν χιλιάδων θυμάτων τῆς Τουρκικῆς θηριωδίας, ἐν Πάτραις, κατά το 1821. Θα πραγματοποιηθεί Πορεία τιμῆς- ἐπιμνημόσυνη δέηση πρό τοῦ μνημείου ἀγωνιστῶν εἰς Πλατείαν Ἁγίου Γεωργίου Πατρῶν, απέναντι από το Αρχαίο Ωδείο.

Κυριακή 29 Μαρτίου (Ε’ Νηστειῶν)

Στις 7 π.μ. ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος θα χοροστατήσει στη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρών όπου & θα ψαλεί Μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των Σφαγιασθέντων ὑπό τῶν Τούρκων χιλιάδων Πατρέων, ἀπό τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ἕως τήν Μεγάλη Παρασκευή του 1821.

Στις 6 μ.μ. της Κυριακής θα ψαλεί ο Στ’ και τελευταίος για τη φετινή Σαρακοστή, Κατανυκτικός Ἑσπερινός στον Ιερό Ναό Ἁγίου Νικολάου, Πατρών.