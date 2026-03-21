Από ποιες παθήσεις πεθαίνουν πιο συχνά οι Έλληνες

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2023 αποκαλύπτουν τις βασικές αιτίες θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις παθήσεις του κυκλοφοριικού συστήματος να κατέχουν την πρωτοκαθεδρία.

Συνολικά, στην ΕΕ καταγράφηκαν 4,84 εκατομμύρια θάνατοι το 2023, με το 85% αυτών να αφορούν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι κυριότερες αιτίες θανάτου στηπεριοχή είναι οι παθήσεις του κυκλοφορικού, ο καρκίνος και οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.

Παθήσεις του κυκλοφορικού: Η κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ

Οι παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος αποτελούν την πιο συχνή αιτία θανάτου στην ΕΕ, με ποσοστό 32,8% του συνόλου των θανάτων. Ειδικότερα:

Ισκαιμική καρδιοπάθεια (συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών): 32,0% των θανάτων

Εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις (όπως τα εγκεφαλικά επεισόδια): 20,5% των θανάτων

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα ακολουθεί την ίδια τάση με την υπόλοιπη ΕΕ, με τις παθήσεις του κυκλοφορικού να κατατάσσονται στην πρώτη θέση των αιτίων θανάτου στη χώρα. Συγκεκριμένα:

Παθήσεις του κυκλοφορικού: περίπου 300 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους

Καρκίνος: περίπου 230 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους

Παθήσεις του αναπνευστικού: περίπου 90 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 15η θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη θνησιμότητα από παθήσεις του κυκλοφορικού, με τα ποσοστά να είναι κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης.

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Λετονία, ενώ τα χαμηλότερα καταγράφονται σε χώρες της δυτικής και νότιας Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Δανία.

Καρκίνος: Δεύτερη αιτία θανάτου στην ΕΕ

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου στην ΕΕ, υπεύθυνος για το 23,9% των θανάτων. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο συχνός τύπος, με ποσοστό 19,8% των θανάτων από καρκίνο, ακολουθούμενος από:

Καρκίνος του παχέος εντέρου: 11,4%

Καρκίνος του παγκρέατος, του μαστού και του προστάτη: Σημαντικό ποσοστό καταγράφεται για αυτές τις μορφές καρκίνου.

Άλλες βασικές αιτίες θανάτου στην ΕΕ

Οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 7,8% του συνόλου των θανάτων. Άλλες σημαντικές αιτίες περιλαμβάνουν:

Εξωτερικά αίτια (όπως ατυχήματα): 5% των θανάτων

Συμπτώματα και μη φυσιολογικά κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα: 4,9% των θανάτων

Διαφορές ανά φύλο και ηλικία

Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν διαφοροποιήσεις στην αιτία θανάτου ανά φύλο και ηλικία. Συγκεκριμένα:

Στους άνδρες κάτω των 65 ετών:

Κύρια αιτία θανάτου: Ισκαιμική καρδιοπάθεια

Ακολουθούν: Ατυχήματα, καρκίνος του πνεύμονα και εκούσιος αυτοτραυματισμός

Στις γυναίκες κάτω των 65 ετών:

Κύρια αιτία θανάτου: Καρκίνος του μαστού

Ακολουθούν: Καρκίνος του πνεύμονα και ισχαιμική καρδιοπάθεια

Στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών, οι αιτίες θανάτου συγκλίνουν για άνδρες και γυναίκες, με την ισχαιμική καρδιοπάθεια να παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου, ακολουθούμενη από τις εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις και άλλες χρόνιες ασθένειες.

Εξέλιξη των βασικών αιτίων θανάτου την τελευταία δεκαετία

Αναλύοντας την περίοδο 2013-2023, καταγράφεται μείωση στη θνησιμότητα από τις κύριες αιτίες θανάτου στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα μειώθηκαν:

Παθήσεις του κυκλοφορικού: μείωση 23,2%

Καρκίνος: μείωση 11,1%

Παθήσεις του αναπνευστικού: μείωση 1,3%

Ειδικότερα, παρατηρείται σημαντική πτώση:

Ισκαιμικές καρδιοπάθειες: μείωση 25,6%

Εγκεφαλικά επεισόδια: μείωση 31,1%

Αντίθετα, ο καρκίνος του παγκρέατος σημειώνει αύξηση 4,7%, ενώ στις αναπνευστικές παθήσεις καταγράφεται μείωση στις χρόνιες νόσους του κατώτερου αναπνευστικού (12,8%) και αύξηση στις πνευμονίες (6,0%).

Σημαντική μείωση καταγράφηκε επίσης σε εξωτερικές αιτίες θανάτου, όπως: