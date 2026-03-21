Κυκλάδες: Απεργία στα πρατήρια καυσίμων «Kανένας πρατηριούχος δεν μπορεί να επιβιώσει» λένε οι βενζινοπώλες

Δυσαρεστημένοι αλλά αποφασισμένοι δείχνουν πως είναι οι πρατηριούχοι καυσίμων στα νησιά των Κυκλάδων, οι οποίοι κατεβαίνουν σε επ’ αόριστον απεργία από τη Δευτέρα (23.03.2026).

Αναλυτικά, οι πρατηριούχοι καυσίμων των Κυκλάδων ζητούν την κατανόηση και τη συμπαράσταση των κατοίκων και ανακοινώνουν παράλληλα ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ίδρυση Συλλόγου Πρατηριούχων Κυκλάδων με σκοπό την ένωση, τη συζήτηση, και την επίλυση των προβλημάτων των νησιών.

Τα πρατήρια καυσίμων, έχοντας ήδη αρκετά προβλήματα, καλούνται ξαφνικά να αντιμετωπίσουν άλλο ένα: την αύξηση των τιμών που προκαλεί ασφυξία και στα πρατήρια αλλά και στην πλειονότητα του κόσμου, για τον οποίο τα καύσιμα αποτελούν απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητάς του, τονίζουν ακόμη χαρακτηριστικά.

Και συνεχίζουν: «Η πρακτική της κυβέρνησης, όμως, να επιβάλει πλαφόν κερδοφορίας 0,967 λεπτά το λίτρο + ΦΠΑ στους πρατηριούχους, οι οποίοι είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, είναι καταστροφική για τον κλάδο μας και αποδεδειγμένα δεν ωφελεί και τον καταναλωτή».

«Kανένας πρατηριούχος στις Κυκλάδες δεν μπορεί να επιβιώσει»

Για του λόγου το αληθές, σημειώνουν, οι τιμές στις Κυκλάδες προ πολέμου κυμαίνονταν περίπου στο 1,95 για την απλή αμόλυβδη και στο 1,76 για το απλό πετρέλαιο κίνησης, και περίπου δύο εβδομάδες μετά, ύστερα από την επιβολή του πλαφόν, είναι ήδη στο 2,07 (απλή αμόλυβδη) και 2,03 (απλό πετρέλαιο), με συνεχείς αυξητικές τάσεις καθημερινά, σύμφωνα με το naxospress.gr.

«Λόγω της ιδιαίτερης προσβασιμότητας των Κυκλάδων, που αυξάνει το μεταφορικό κόστος, και σε συνδυασμό με τη χαμηλή αγοραστική δύναμη του χειμώνα, κανένας πρατηριούχος στις Κυκλάδες δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτή την κερδοφορία» επισημαίνουν ακόμη.

«Εφόσον, λοιπόν, οι συνεχείς μας προειδοποιήσεις ότι πολλά πρατήρια θα αναγκαστούν να κλείσουν και ότι μαθηματικά οδηγούμαστε στην καταστροφή, εμείς, ως επαγγελματίες αλλά και ως κάτοικοι των Κυκλάδων, αποφασίζουμε ότι από Δευτέρα 23/3/26 κατεβαίνουμε σε απεργία επ’ αόριστον» καταλήγει η ανακοίνωση.



