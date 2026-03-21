Ανησυχία στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό - Αρνητικά τα πρώτα δείγματα, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι για το γάλα

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στη Λέσβο μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού, ενώ αρνητικά είναι μέχρι στιγμής τα εργαστηριακά αποτελέσματα από δείγματα που λαμβάνονται από τις εκτροφές .
Χθες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκεσε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, η οποία αρχικά εμφανίστηκε στη Δημοτική Ενότητα Πελόπης. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις όπως αυτές προβλέπονται στο Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών και θα συμβάλουν στην αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.
Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι για τους 250 τόνους γάλακτος
Αναπάντητο παραμένει μέχρι αυτή την ώρα τι θα γίνουν οι 250 τόνοι γάλακτος που παράγονται καθημερινά στο νησί. Από χθες σταμάτησαν τα τυροκομεία να παραλαμβάνουν γάλα και οι κτηνοτρόφοι είναι σε απόγνωση. Κτηνοτρόφοι από διάφορα σημεία του νησιού συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και πραγματοποίησαν πορεία προς το κτίριο της Περιφέρειας.
Τα μέτρα που ζητεί το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης αναγνωρίζοντας πως η εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις όχι μόνο στον κτηνοτροφικό τομέα και την τυροκομία, αλλά και στην οικονομία της Λέσβου συνολικά ζητεί τη λήψη και την εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού της νόσου. Σε ψήφισμα που εξέδωσε αναφέρει μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ERTNews:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης ζητεί από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:
- Την άμεση ενίσχυση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας με προσωπικό και τεχνικά μέσα.
- Την άμεση άρση απαγόρευσης της διάθεσης εκτός Λέσβου των ώριμων τυροκομικών προϊόντων, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, υπό την αίρεση της πιστής και πλήρους εφαρμογής όλων των μέτρων βιοασφάλειας, απολυμάνσεων και ελέγχου τήρησης αυτών.
- Την πλήρη κρατική χρηματοδότηση για τα μέτρα βιοασφάλειας.
- Την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τις θανατώσεις ζώων και την στήριξή τους έως την ανασύσταση των κοπαδιών, καθώς επίσης και την αποζημίωση του γάλακτος και των γαλακτομικών προϊόντων στην πραγματική τιμή αγοράς τους.
- Την άμεση έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή σχετικών αποφάσεων για την αναστολή πληρωμών των οικονομικών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων κτηνοτρόφων και τυροκόμων σε δημόσιους οργανισμούς, τραπεζικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς.
- Την αναπλήρωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων λόγω καραντίνας και περιορισμών.
- Την εφαρμογή εμβολιασμού με επιστημονικό σχεδιασμό και κρατική ευθύνη.
- Τον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση ενημερωτικής καμπάνιας, πανελλαδικής εμβέλειας, για την ασφάλεια κατανάλωσης προϊόντων κρέατος, γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων”.
