Λέσβος - Αφθώδης πυρετός: Η απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για γαλακτοκομικά και κρέας

Ανακοίνωση με τα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο εξέδωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Σε αυτήν προβλέπονται μεταξύ άλλων η απαγόρευση διακίνησης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός του νησιού, όπως επίσης και η αγοραπωλησία ζώων που κινδυνεύουν από τη νόσο.

Τα μέτρα στη Λέσβο θα ισχύσουν τουλάχιστον έως και τις 15 Μαΐου, ενώ αναμένεται το τελικό πράσινο φως από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναλυτικά τα μέτρα

1. Απαγορεύεται η έξοδος από την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών (βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα).

2. Απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών (βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα) για αναπαραγωγή – πάχυνση – σφαγή, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου.

3. Απαγορεύεται η διακίνηση του γάλακτος και των γαλακτομικών προϊόντων, εκτός Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, που παράγονται από ζώα των ευαίσθητων ειδών.

4. Απαγορεύεται η διακίνηση του νωπού κρέατος, του κιμά, των παρασκευασμάτων κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας, εκτός Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, που παράγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών.

5. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων, που συλλέγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών.

6. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση των προβιών και των δερμάτων, του ερίου των προβάτων, του τριχώματος των μηρυκαστικών και των τριχών των χοίρων, που

προέρχονται ζώα ευαίσθητων ειδών εκτός της Περιφερειακής Ενοτητας Λέσβου.

7. Η μεταφορά και η διασπορά της κόπρου που προέρχεται από εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις και μεταφορικά μέσα. Δεν επιτρέπεται εντός και εκτός Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και η διαχείριση αυτών γίνεται ύστερα από άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας.

8. Την εφαρμογή της απόφασης αυτής αναθέτουμε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές, Δημοτικές, Κοινοτικές Αρχές, ως και τα όργανα της Αγροφυλακής.

9. Οι παραβάτες της παρούσας ή οι αρνούμενοι να συμμορφωθούν προς αυτή διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα και διοικητικές κυρώσεις με τον Ν.4235/2014.

10. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι ανάκλησής της.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς, ενόψει Πάσχα. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο σύλλογος τυροπαραγωγών του νησιού προχωρά από το Σάββατο σε καθολική αναστολή λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Οπως επισημαίνεται, το «λουκέτο» δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς προβλέπεται να διαρκέσει έως την άρση των περιοριστικών μέτρων ή μέχρι να αποκατασταθεί η δυνατότητα ομαλής λειτουργίας των μονάδων.