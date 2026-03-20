Κρήτη: Προσωρινά κρατούμενοι οι μεσάζοντες του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων

Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία, αργά το βράδυ της Παρασκευής ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορούμενων ως μεσαζόντων στο κύκλωμα που αφορά σε εμπορία ανθρώπων, υπό τη μορφή της εργασιακής εκμετάλλευσης και τη διευκόλυνση εισόδου και παράνομης διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

Όπως γράφει το Cretalive, την Παρασκευή απολογήθηκαν οι πέντε από τους έξι συλληφθέντες «μεσάζοντες» Πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι απολογίες των συλληφθέντων συνεχίζονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ ως γνωστό τη Δευτέρα θα απολογηθούν τελευταίοι οι ιδιοκτήτες-διαχειριστές του ιδιωτικού ΚΕΠ, ο 51χρονος φερόμενος «αρχηγός» και η 44χρονη σύζυγος του.

Οι μεσάζοντες της πακιστανικής κοινότητας είχαν κομβικό ρόλο καθώς λειτουργούσαν ως σύνδεσμος ανάμεσα στους εργαζόμενους στο Πακιστάν και ιδιωτικό ΚΕΠ του 51χρονου. Εντόπιζαν υποψήφιους εργαζόμενους στο Πακιστάν, συγκέντρωναν τα χρήματα για τη μετάκληση, οργάνωναν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, συντόνιζαν την επικοινωνία με το δίκτυο στην Ελλάδα και εισέπρατταν κάθε μήνα και τα χρήματα για τις ασφαλιστικές εισφορές.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα απολογηθούν οι συλληφθέντες εργαζόμενοι του ιδιωτικού ΚΕΠ και οι φερόμενοι εικονικοί εργοδότες.