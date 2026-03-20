Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την εκεχειρία αλλά μιλά για αποκλιμάκωση

Τρεις εβδομάδες συμπληρώνονται το Σάββατο (21/03/2026) από την επίθεση που εξαπέλυσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ στο Ιράν και η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή δεν λέει να σβήσει.

Και ούτε προβλέπεται να γίνει γρήγορα καθώς τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και το Ιράν ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση για εκεχειρία, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να επιδεινώνεται και να παρασύρει μαζί της και την παγκόσμια οικονομία. Μάλιστα ο Τραμπ επιτέθηκε και πάλι κατά την διάρκεια της ημέρας στους συμμάχους του και τους χαρακτήρισε «δειλούς» και πως χωρίς τις ΗΠΑ θυμίζουν «χάρτινο τίγρη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος με νέες του δηλώσεις το βράδυ της Παρασκευής ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση για «κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν ενώ αναφέρθηκε και στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν εξοντώνεις κυριολεκτικά τον αντίπαλο», είπε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα.

Σε ερώτηση για το αν το Ισραήλ θα έληγε τον πόλεμο όταν οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στο Ιράν, απάντησε πως «έτσι νομίζω».

Για τα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε πως χρειάζεται «πολλή βοήθεια» και σχολίασε πως «θα ήταν ωραίο» αν εμπλέκονταν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.

Μάλιστα πρόσθεσε πως «κάποια στιγμή, θα ανοίξει μόνο του»!

Με νέο μήνυμά του στο Truth Social ο Τραμπ δήλωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής πως: «Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν: Να αποδυναμώσουμε πλήρως τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, τους εκτοξευτές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτούς. Να καταστρέψουμε την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν. Να εξαλείψουμε το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία του, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών όπλων. Να μην επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να πλησιάσει έστω και λίγο την πυρηνική ικανότητα, και να βρισκόμαστε πάντα σε θέση ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και δυναμικά σε μια τέτοια κατάσταση, αν αυτή συμβεί.

Να προστατεύσουμε, στο υψηλότερο επίπεδο, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, τη Σαουδικής Αραβίας, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλων.

Τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσονται και να ελέγχονται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν — οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα χρησιμοποιούν! Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους στο Ορμούζ, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα είναι μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για αυτές».

Ωστόσο δημοσιεύματα θέλουν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να σκέφτεται στην κατάληψη του νησιού Χαργκ ως μοχλό πίεσης του Ιράν, ώστε να επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σχέδια για την κατάληψη ή τον ναυτικό αποκλεισμό του νησιού Χαργκ, προκειμένου να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο Axios.

Η σημασία του ζητήματος είναι καθοριστική, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τους δικούς του όρους χωρίς να αρθεί ο έλεγχος του Ιράν στη ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας καταγράφουν άνοδο.